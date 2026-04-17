Luan Santana, feira, teatro e bazar movimentam a Capital neste fim de semana

O fim de semana em Campo Grande terá uma agenda diversificada, com destaque para a Expogrande, que segue movimentando a Capital e recebe o cantor Luan Santana. Além do show, a programação inclui feiras, espetáculos teatrais, eventos gastronômicos e atrações gratuitas, espalhadas por diferentes regiões da cidade.

SEXTA-FEIRA (17)

Diego & Victor Hugo - A dupla sertaneja comanda a festa na feira agropecuária desta sexta-feira com hits nacionais e de sucesso como Tubarões, facas, desbloqueado, entre outros.

Hora: a partir das 8h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

Expogrande 2026 - A 86ª edição da Expogrande movimenta Campo Grande com uma programação completa: exposições de animais, leilões, palestras e parque de diversões para toda a família.

Hora: a partir das 8h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

Entrada: gratuita na maioria dos dias; R$ 20 após 14h às sextas e sábados

Mostra Pretou - Arte, música, gastronomia e literatura em uma programação potente que valoriza a cultura negra. Tem DJ Lady Afro, cinema com debate, slam de poesia e show do Afrofino.

Hora: a partir das 16h

Local: Teatro do Mundo – Rua Barão do Melgaço, 177

Entrada: gratuita

Festival de Artes Marciais - Evento aberto ao público com demonstrações, aulas para crianças e curso de autodefesa com certificado. Ideal para quem quer conhecer ou praticar.

Hora: a partir das 16h

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: gratuita

Vogue Night com House of Hands Up - Noite dedicada à cultura ballroom com batalhas de vogue, runway e baby vogue. Um espaço de expressão, estilo e presença.

Hora: 19h

Local: Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200

Entrada: gratuita

Jota Trio toca Djavan - Um mergulho instrumental na obra de Djavan, com releituras sofisticadas que transitam entre MPB, jazz e samba.

Hora: 19h

Local: Teatro Aracy Balabanian – Rua 26 de Agosto, 453

Entrada: a partir de R$ 40

Remember 2000 – A Festa - Uma viagem nostálgica pelos hits dos anos 2000, de Britney a Beyoncé, passando por Avril e Eminem, ao som do DJ Sammy.

Hora: 21h

Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186

Entrada: a partir de R$ 30

Seresta 60+ com Marlon Maciel - Tarde especial para o público 60+, com repertório de boleros, chorinhos, chamamé e serestas em clima de convivência.

Hora: das 13h30 às 17h

Local: Sesc Camillo Boni – Av. Afonso Pena, 3469

Entrada: gratuita



SÁBADO (18)

Luan Santana - O sul-mato-grossense sobe ao palco da Expogrande neste sábado, em um dos shows mais aguardados da programação.

Hora: 21h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

Entrada: A partir de R$ 70

Desapega CG - Mais de 100 brechós reunidos em um evento para quem gosta de garimpar peças únicas e acessíveis.

Hora: 9h

Local: Armazém Cultural – Av. Calógeras, 3065

Entrada: gratuita

Bazar Vip Beneficente - Com mais de 9 mil peças e descontos de até 90%, o bazar reúne marcas conhecidas e ainda promove leilão com itens especiais.

Hora: 13h

Local: Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 – Jardim Autonomista

Entrada: gratuita

Programação Infantil – “Dom Quixote” - A Turma do Bolonhesa apresenta uma versão leve e divertida do clássico, com muita interação, música e humor para todas as idades.

Hora: 16h

Local: Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200

Entrada: gratuita

Festival de Artes Marciais - Tarde de atividades com demonstrações, premiações e aula gratuita de autodefesa para crianças.

Hora: a partir das 16h

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: gratuita

No Vale dos Sentimentos Perdidos - Espetáculo sensível e poético acompanha a jornada de amizade e superação da rosa Roseli.

Hora: 18h

Local: Teatro Aracy Balabanian

Entrada: consultar produção

Pinóquio - A clássica história ganha nova adaptação, explorando escolhas, consciência e amadurecimento de forma lúdica.

Hora: 19h

Local: Av. América, 653 – Vila Planalto

Entrada: a partir de R$ 35

Padre Patrick – “Pecado é Não Rir” - Show mistura humor, crítica e reflexões sobre fé em duas sessões na mesma noite.

Hora: 19h e 21h

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 227

Entrada: a partir de R$ 60

Maroon Mars - Show especial com hits de Maroon 5 e Bruno Mars, além de set dedicado aos anos 2000.

Hora: 21h

Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186

Entrada: a partir de R$ 30

Exposição “A violência nossa de cada dia” - Mostra propõe uma reflexão sobre violências cotidianas em diferentes contextos sociais.

Hora: segunda a sexta, das 7h30 às 20h; sábado até 12h

Local: Galeria de Vidro – Av. Calógeras

Entrada: gratuita

DOMINGO (19)

Expogrande 2026 - A feira segue como uma das principais atrações do fim de semana, com exposições de animais, leilões, palestras e parque de diversões para todas as idades.

Hora: a partir das 8h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

Entrada: gratuita na maioria dos dias; R$ 20 após 14h às sextas e sábados

Feira do Bosque da Paz - Reúne artesanato e música ao vivo, além da inauguração da nova praça de alimentação, que chega com mais de 20 opções gastronômicas. Também haverá feira de adoção de animais.

Hora: das 9h às 15h

Local: Praça Bosque da Paz – Carandá Bosque

Entrada: gratuita

Feijoada do Jorge - A campeã do carnaval da Capital, Vila Carvalho promove feijoada com samba e pagode, tendo como atração principal o cantor Niltinho Marrom.

Hora: 11h

Local: Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395

Entrada: a partir de R$ 35

Domingueira do União - Clima de bailão para encerrar o domingo, com show do grupo Laço de Ouro e participação de Fernando Rique e Grupo.

Hora: 18h

Local: Rua Terenos, 481

Entrada: a partir de R$ 30

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