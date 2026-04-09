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Cultura

Exposição propõe reflexão sobre violências do cotidiano em Campo Grande

Mostra de Fernando Castilho estreia dia 15 na Galeria de Vidro com obras impactantes sobre violência de gênero e relações sociais

09 abril 2026 - 18h33Gabrielly Gonzalez
"A violência nossa de cada dia", primeira exposição do arquiteto Fernando Castilho como artista visual."A violência nossa de cada dia", primeira exposição do arquiteto Fernando Castilho como artista visual.   (Reprodução)

A Galeria de Vidro, localizada na Plataforma Cultural, em Campo Grande, recebe a partir do dia 15 de abril a exposição “A violência nossa de cada dia”, primeira mostra do arquiteto Fernando Castilho como artista visual.

Com abertura marcada para às 19h, a exposição reúne cerca de 20 obras em acrílica sobre papel e propõe uma reflexão sobre as diversas formas de violência presentes na sociedade, especialmente aquelas que passam despercebidas no cotidiano.

Partindo da violência contra a mulher, o artista amplia o debate para outras dimensões, abordando o machismo estrutural, a misoginia e as violências simbólicas que se manifestam em gestos, palavras e silêncios. As obras são marcadas por cores intensas, gestos expressivos e texturas densas, criando composições visualmente impactantes.

“Não se trata apenas da violência explícita, mas daquela que se infiltra nas palavras, nos gestos e nos silêncios”, destaca o artista, ao explicar que a proposta é provocar o público a refletir sobre comportamentos naturalizados nas relações sociais.

A exposição convida o espectador a ir além da contemplação e se reconhecer como parte desse cenário, questionando quais violências são reproduzidas no dia a dia e como é possível interromper esse ciclo.

A mostra segue aberta ao público até o dia 4 de maio, com entrada gratuita, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 20h, e aos sábados, das 7h30 às 12h.

Fernando Castilho é formado em arquitetura e urbanismo no Rio de Janeiro e teve como professoras as artistas Rosa Magalhães e Maria Augusta Rodrigues. Com mais de três décadas de atuação como docente, também participou de projetos importantes na Capital, como a revitalização da Morada dos Baís, além de exposições e eventos ligados à arquitetura e artes.

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