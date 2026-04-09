Exposição propõe reflexão sobre violências do cotidiano em Campo Grande

A Galeria de Vidro, localizada na Plataforma Cultural, em Campo Grande, recebe a partir do dia 15 de abril a exposição “A violência nossa de cada dia”, primeira mostra do arquiteto Fernando Castilho como artista visual.

Com abertura marcada para às 19h, a exposição reúne cerca de 20 obras em acrílica sobre papel e propõe uma reflexão sobre as diversas formas de violência presentes na sociedade, especialmente aquelas que passam despercebidas no cotidiano.

Partindo da violência contra a mulher, o artista amplia o debate para outras dimensões, abordando o machismo estrutural, a misoginia e as violências simbólicas que se manifestam em gestos, palavras e silêncios. As obras são marcadas por cores intensas, gestos expressivos e texturas densas, criando composições visualmente impactantes.

“Não se trata apenas da violência explícita, mas daquela que se infiltra nas palavras, nos gestos e nos silêncios”, destaca o artista, ao explicar que a proposta é provocar o público a refletir sobre comportamentos naturalizados nas relações sociais.

A exposição convida o espectador a ir além da contemplação e se reconhecer como parte desse cenário, questionando quais violências são reproduzidas no dia a dia e como é possível interromper esse ciclo.

A mostra segue aberta ao público até o dia 4 de maio, com entrada gratuita, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 20h, e aos sábados, das 7h30 às 12h.

Fernando Castilho é formado em arquitetura e urbanismo no Rio de Janeiro e teve como professoras as artistas Rosa Magalhães e Maria Augusta Rodrigues. Com mais de três décadas de atuação como docente, também participou de projetos importantes na Capital, como a revitalização da Morada dos Baís, além de exposições e eventos ligados à arquitetura e artes.

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