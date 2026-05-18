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Cultura

Festa do Queijo reuniu 16 mil pessoas e superou R$ 1 milhão em vendas em Rochedinho

Evento também comercializou mais de 1,5 tonelada de queijos e fortaleceu a produção artesanal e o turismo rural

18 maio 2026 - 18h52Taynara Menezes
Festa do Queijo é tradição de RochedinhoFesta do Queijo é tradição de Rochedinho   (Foto: Divulgação)

A 9ª edição da Festa do Queijo movimentou o Distrito de Rochedinho, em Campo Grande, neste fim de semana (16 e 17), reunindo cerca de 16 mil pessoas e superando R$ 1 milhão em movimentação econômica, segundo a Fundação Municipal de Cultura (Fundac). O evento também registrou a venda de mais de 1,5 tonelada de queijos artesanais e derivados do leite.

Realizada em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, a festa contou com cerca de 40 expositores, reunindo produtos coloniais, gastronomia típica, artesanato regional e atrações culturais com música ao vivo.

O público teve acesso a uma grande variedade de produtos, como queijos frescal, meia cura e maturados, além de doces caseiros, embutidos, mel e pratos tradicionais da culinária regional.

O evento reforçou a valorização dos pequenos produtores e o impacto do turismo rural na economia local, com expositores relatando forte procura e resultados acima das expectativas durante os dois dias de programação.

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