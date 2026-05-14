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Cultura

Morada dos Baís vira cenário de filme nacional sobre Lídia Baís em Campo Grande

Gravações já começaram na Capital e transformam patrimônio histórico em estúdio cinematográfico para contar a trajetória da artista sul-mato-grossense

14 maio 2026 - 14h49Taynara Menezes
Gravações seguem até junho Gravações seguem até junho   (Foto: Divulgação)

A tradicional Morada dos Baís, um dos principais cartões-postais de Campo Grande, já vive uma nova rotina. Quem passou pela Avenida Afonso Pena nesta quinta-feira (14) percebeu a mudança na fachada do prédio histórico, com janelas cobertas por panos pretos para dar início às gravações do filme que contará a história da artista sul-mato-grossense Lídia Baís.

As filmagens começaram na última terça-feira (13) e seguem até o início de junho, transformando espaços históricos da Capital em verdadeiros cenários de cinema. Além da Morada dos Baís, o Museu José Antônio Pereira também será utilizado como locação da produção.

A escolha dos cenários reforça a proposta de preservar a autenticidade da narrativa e destacar a forte ligação de Lídia Baís com a história cultural de Mato Grosso do Sul. Reconhecida como uma das artistas plásticas mais importantes do Estado, Lídia teve uma trajetória marcada pela originalidade e pela contribuição às artes brasileiras.

O elenco reúne nomes de destaque da cena artística nacional e internacional, entre eles Ney Matogrosso e a atriz paraguaia Ana Brun, premiada com o Urso de Prata no Festival de Berlim.

Mais do que uma produção cinematográfica, o longa representa um importante movimento de valorização do patrimônio histórico e cultural sul-mato-grossense. A expectativa é de que o filme amplie o alcance da obra de Lídia Baís e apresente sua história a novas gerações, no Brasil e no exterior.

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