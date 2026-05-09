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Cultura

Exposição "Entre Portais e Passos" une arte, memória e movimento em Galeria de Vidro

Mostra da artista Ana Maria Maluf Rabacow segue aberta para visitação gratuita até o dia 23 de maio, na Plataforma Cultural

09 maio 2026 - 14h13Taynara Menezes

A Galeria de Vidro, localizada no complexo da Plataforma Cultural, na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande, recebe a exposição “Entre Portais e Passos”, da artista Ana Maria Maluf Rabacow. A mostra, que teve abertura oficial na noite desta quinta-feira (8), propõe ao público uma experiência sensível que mistura arte, memória e movimento por meio de obras marcadas pela delicadeza e simbolismo.

A exposição segue aberta para visitação gratuita até o dia 23 de maio de 2026. O espaço pode ser visitado de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 12h.

As obras apresentadas estabelecem um diálogo entre elementos da arquitetura, especialmente os antigos portais, e a leveza das bailarinas em movimento. A proposta artística explora os contrastes entre o permanente e o efêmero, convidando o visitante a refletir sobre o tempo, as transformações e os caminhos percorridos ao longo da vida.

Com traços que transitam entre o concreto e o etéreo, cada obra conduz o espectador por uma travessia simbólica, em que gesto e espaço se encontram. A artista constrói um percurso contemplativo que desperta diferentes sensações e interpretações, valorizando a subjetividade de cada observador.

Instalada na Esplanada Ferroviária, a Galeria de Vidro reforça, com a exposição, o papel da arte como ferramenta de expressão, reflexão e conexão com experiências humanas e afetivas.

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