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Capital recebe maior evento sobre a jornada da maternidade do país

Materne será realizada nos dias 15 e 16 de agosto e reunirá especialistas para discutir desde a concepção até a primeira infância

07 maio 2026 - 16h56Taynara Menezes
O encontro terá entrada gratuita e busca oferecer suporte a mães, bebês e famíliasO encontro terá entrada gratuita e busca oferecer suporte a mães, bebês e famílias   (Foto: Divulgação)

A capital de Mato Grosso do Sul vai receber o maior evento sobre a jornada da maternidade do país. A Materne será realizada nos dias 15 e 16 de agosto e vai reunir especialistas para discutir temas que vão da concepção à primeira infância.

O encontro terá entrada gratuita e busca oferecer suporte a mães, bebês e famílias, com informações sobre saúde da gestante, parto, métodos de concepção e desenvolvimento infantil.

A curadoria é da médica ginecologista obstetra Maria Auxiliadora Budib, que destaca que o evento nasce da experiência com pacientes e da necessidade de responder dúvidas com mais empatia e segurança. 

"A Materne é resultado de muita observação e contato real com pacientes ao longo do tempo. Mais do que apresentar produtos para mães e bebês, as tentantes, gestantes e toda a família possuem uma série de dúvidas que são sanadas com muita empatia e segurança", reflete a médica.

A programação inclui palestras, experiências e atividades voltadas à maternidade, além de eixos como mulher e maternidade, família e conexão e marcas com propósito.

As inscrições já estão abertas e são gratuitas, mediante cadastro prévio pelo link https://congressorganization.xyz/.

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