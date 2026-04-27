Com ingressos quase esgotados, Manieri entra na contagem regressiva em Campo Grande

Com ingressos quase esgotados em alguns setores, o show de Maurício Manieri entra na contagem regressiva em Campo Grande. A apresentação da nova turnê “Classics – Tour Inesquecível” acontece no dia 23 de maio, no Bosque Expo.
A nova fase do espetáculo marca uma atualização do projeto que percorre o país, mantendo a proposta de reunir grandes sucessos românticos e releituras que marcaram gerações. Em Campo Grande, a alta procura fez com que setores já estejam esgotados, enquanto outros seguem com últimas unidades disponíveis.
O show aposta em uma experiência completa, com banda ao vivo, momentos ao piano e uma produção especial, reforçando a conexão do artista com o público por meio da memória afetiva e de canções que atravessam décadas.
Serviço
Data: 23 de maio de 2026
Horário: 21h
Local: Bosque Expo – Campo Grande/MS
Ingressos:
Disponíveis pelo site: www.3aproducoescg.com.br
Pontos físicos: lojas Taco Bell