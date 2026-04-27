Menu
Menu Busca segunda, 27 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Guariroba Canais digitais Abr26
Cultura

Com ingressos quase esgotados, Manieri entra na contagem regressiva em Campo Grande

Show no Bosque Expo, em 23 de maio, tem alta procura e últimas unidades disponíveis em alguns setores

27 abril 2026 - 19h10Taynara Menezes
O show aposta em uma experiência completaO show aposta em uma experiência completa   (Foto: Divulgação)

Com ingressos quase esgotados em alguns setores, o show de Maurício Manieri entra na contagem regressiva em Campo Grande. A apresentação da nova turnê “Classics – Tour Inesquecível” acontece no dia 23 de maio, no Bosque Expo.

A nova fase do espetáculo marca uma atualização do projeto que percorre o país, mantendo a proposta de reunir grandes sucessos românticos e releituras que marcaram gerações. Em Campo Grande, a alta procura fez com que setores já estejam esgotados, enquanto outros seguem com últimas unidades disponíveis.

O show aposta em uma experiência completa, com banda ao vivo, momentos ao piano e uma produção especial, reforçando a conexão do artista com o público por meio da memória afetiva e de canções que atravessam décadas.

Serviço

Data: 23 de maio de 2026
Horário: 21h
Local: Bosque Expo – Campo Grande/MS
Ingressos:
Disponíveis pelo site: www.3aproducoescg.com.br
Pontos físicos: lojas Taco Bell

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

DJ Bárbara Labres é bastante conhecida nas redes sociais
Cultura
Com 6 milhões de seguidores, DJ Bárbara Labres é atração em show em MS
Revoada Cultural leva programação gratuita ao centro de Campo Grande
Cultura
Revoada Cultural leva programação gratuita ao centro de Campo Grande
Sábado tem teatro, rock, música erudita e espetáculo infantil em Campo Grande
Cultura
Sábado tem teatro, rock, música erudita e espetáculo infantil em Campo Grande
Sesc Teatro Prosa celebra Dia Internacional da Dança com três espetáculos gratuitos na Capital
Cultura
Sesc Teatro Prosa celebra Dia Internacional da Dança com três espetáculos gratuitos na Capital
Tem teatro no Sesc Prosa
Cultura
Teatro, música, cinema e gastronomia movimentam Campo Grande no fim de semana
As apresentações seguem até maio, em formato teatral
Cultura
Sesc apresenta contações de histórias com primeira edição neste sábado na Capital
Edição de 2025
Cultura
Festival América do Sul transforma Corumbá em palco de integração cultural entre 14 e 17 de maio
Espetáculo inspirado em clássicos da literatura e das artes visuais estreia em Campo Grande
Cultura
Espetáculo inspirado em clássicos da literatura e das artes visuais estreia em Campo Grande
Parques e praças se tornam opções acessíveis
Cultura
"Domingo" na terça? Parques e praças se tornam opção de lazer no feriado de Tiradentes
Salão de beleza para internos LGBTQIAPN+ em presídio de Campo Grande aposta na ressocialização
Cultura
Salão de beleza para internos LGBTQIAPN+ em presídio de Campo Grande aposta na ressocialização

Mais Lidas

Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/4/2026
Local da ocorrência - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Homem morto em confronto com a PM no Jardim Noroeste tinha anotações policiais
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconselos
Cidade
Após denúncia, TCU abre investigação sobre uso de R$ 156 milhões da Saúde de Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Interior
Menina é estuprada enquanto voltava da escola em MS