Com ingressos quase esgotados, Manieri entra na contagem regressiva em Campo Grande

Com ingressos quase esgotados em alguns setores, o show de Maurício Manieri entra na contagem regressiva em Campo Grande. A apresentação da nova turnê “Classics – Tour Inesquecível” acontece no dia 23 de maio, no Bosque Expo.

A nova fase do espetáculo marca uma atualização do projeto que percorre o país, mantendo a proposta de reunir grandes sucessos românticos e releituras que marcaram gerações. Em Campo Grande, a alta procura fez com que setores já estejam esgotados, enquanto outros seguem com últimas unidades disponíveis.

O show aposta em uma experiência completa, com banda ao vivo, momentos ao piano e uma produção especial, reforçando a conexão do artista com o público por meio da memória afetiva e de canções que atravessam décadas.

Serviço

Data: 23 de maio de 2026

Horário: 21h

Local: Bosque Expo – Campo Grande/MS

Ingressos:

Disponíveis pelo site: www.3aproducoescg.com.br

Pontos físicos: lojas Taco Bell

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