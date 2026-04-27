Leão furtado em hamburgueria em Campo Grande foi vendido por R$ 200 para decorar jardim, diz polícia

O leão furtado na hamburgueria Safari Burger, em Campo Grande, foi vendido por cerca de R$ 200 e teria como destino a decoração de um jardim, segundo a investigação da Polícia Civil.

O objeto foi levado do estabelecimento na madrugada de sexta-feira (24). A partir da análise de imagens e levantamento de informações, a equipe chegou a um endereço que já era monitorado e confirmou a suspeita durante abordagem.

Segundo o delegado, José Roberto, da DERF (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos), o homem abordado confessou ter adquirido o leão e afirmou que o havia deixado com um amigo para guardar. O objeto foi localizado em uma residência no bairro Aero Rancho.

Ele foi preso em flagrante por receptação dolosa. Já o outro envolvido, ouvido na ocorrência, foi liberado após a investigação apontar, de forma preliminar, que não teria conhecimento da origem ilícita do item.

Durante a ação, também foram encontradas drogas no veículo do suspeito preso, incluindo diferentes substâncias em variadas quantidades. O caso segue em investigação para identificação dos autores do furto.

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