Homem é encontrado morto em fazenda e suspeita é de ataque de javali em Douradina

Um homem foi encontrado morto na manhã deste sábado (25) em uma fazenda localizada no município de Douradina. A vítima foi identificada como Edso Granzotto.

De acordo com o site Dourados News, equipes da Polícia Civil, acompanhadas pela perícia técnica, estiveram no local para os primeiros levantamentos. Durante a análise, foi constatado que o homem apresentava ferimentos nas pernas.

A principal suspeita é de que as lesões tenham sido provocadas por mordidas de animal silvestre, possivelmente um javali ou algum tipo de “porco-do-mato”, como são conhecidas popularmente algumas espécies.

O caso segue em investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.

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