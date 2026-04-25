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Homem é encontrado morto em fazenda e suspeita é de ataque de javali em Douradina

Vítima apresentava ferimentos nas pernas e caso é investigado pela Polícia Civil

25 abril 2026 - 13h30Taynara Menezes
Equipes no local Equipes no local   (Foto: Reprodução)

Um homem foi encontrado morto na manhã deste sábado (25) em uma fazenda localizada no município de Douradina. A vítima foi identificada como Edso Granzotto.

De acordo com o site Dourados News, equipes da Polícia Civil, acompanhadas pela perícia técnica, estiveram no local para os primeiros levantamentos. Durante a análise, foi constatado que o homem apresentava ferimentos nas pernas.

A principal suspeita é de que as lesões tenham sido provocadas por mordidas de animal silvestre, possivelmente um javali ou algum tipo de “porco-do-mato”, como são conhecidas popularmente algumas espécies.

O caso segue em investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.

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