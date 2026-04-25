Homem é encontrado morto em fazenda e suspeita é de ataque de javali em Douradina

Um homem foi encontrado morto na manhã deste sábado (25) em uma fazenda localizada no município de Douradina. A vítima foi identificada como Edso Granzotto.
De acordo com o site Dourados News, equipes da Polícia Civil, acompanhadas pela perícia técnica, estiveram no local para os primeiros levantamentos. Durante a análise, foi constatado que o homem apresentava ferimentos nas pernas.
A principal suspeita é de que as lesões tenham sido provocadas por mordidas de animal silvestre, possivelmente um javali ou algum tipo de “porco-do-mato”, como são conhecidas popularmente algumas espécies.
O caso segue em investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Interior
Idoso de bicicleta sofre fratura exposta após ser atropelado por moto em Corumbá
Interior
Jovem é socorrido inconsciente após acidente entre motos e carro em Corumbá
Interior
Riedel lança Anel Viário e anuncia pacote de obras em Bonito
Interior
Dupla é presa por usar drone para tráfico de drogas em Dourados
Interior
TJ mantém pena de 23 anos de prisão a condenado por estupro de vulnerável em Sidrolândia
Interior
Sem relativizar: TJ mantém condenação de homem que engravidou menina de 12 anos em MS
Interior
Justiça mantém condenação de tia que teria se omitido em abusos contra sobrinha em MS
Interior
Aluno é socorrido após engasgar com pirulito em escola de Corumbá
Interior
Justiça do Trabalho mantém condenação de frigorífico por acidente com empregado em MS
Oportunidade