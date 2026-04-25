Menu
Menu Busca sábado, 25 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Exames toxicológicos em bebês terão continuidade em Campo Grande

Iniciativa busca proteger crianças e acompanhar gestantes em situação de vulnerabilidade

25 abril 2026 - 14h33Vinicius Costa

A continuidade da realização de exames toxicológicos em recém-nascidos foi assegurada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. A medida integra um projeto voltado à proteção de bebês expostos a drogas durante a gestação e ao acompanhamento de mães em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa faz parte de um programa conduzido pela 33ª Promotoria de Justiça, que atua na identificação precoce de casos envolvendo uso de substâncias psicoativas por gestantes. O objetivo é permitir intervenções rápidas da rede de saúde e assistência social, além de garantir medidas de proteção às crianças.

Para 2026, está prevista a realização de até 120 exames, sendo metade para detecção de maconha e metade para cocaína. Os testes são feitos por meio de coleta de urina, método considerado seguro, não invasivo e eficaz para identificar o uso recente de drogas.

Os exames só são realizados com autorização das gestantes e servem como suporte técnico para a atuação do Ministério Público, tanto em procedimentos administrativos quanto judiciais, quando necessário.

Segundo o MPMS, a ação busca prevenir danos ao desenvolvimento das crianças e reduzir impactos futuros nos serviços públicos, ao possibilitar o acompanhamento adequado desde os primeiros dias de vida.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Juiz Aluízio Pereira dos Santos - Foto: JD1
Justiça
Após alegar tortura policial em júri, réu pode responder por denunciação caluniosa, diz juiz
Ministro Nunes Marques
Justiça
Nunes Marques assume presidência do TSE dia 12 de maio
"Alemãozinho", próximo do advogado durante julgamento - Foto: JD1
Polícia
ADEPOL sai em defesa de delegado após réu dizer que confessou crime 'espancado' na Capital
Ministro-relator Alexandre de Moraes -
Justiça
Moraes manda prender último núcleo de condenados pela trama golpista
"Alemãozinho", próximo do advogado durante julgamento - Foto: JD1
Justiça
'Alemãozinho' pega 18 anos de prisão por assassinato na Orla Ferroviária em Campo Grande
Momento do crime - Foto: Arte / JD1
Justiça
Desembargador nega soltar suspeito de matar a tiros rapaz em 'adega' no Vida Nova
Promotor que atuou no caso
Justiça
Dupla é condenada a mais de 63 anos por atentado com morte em Campo Grande
Xispita foi torturada até a morte
Justiça
Homem é condenado por matar gata após reviravolta na Justiça
"Alemãozinho", próximo do advogado durante julgamento - Foto: JD1
Justiça
Réu diz ao juiz que confessou assassinato na Capital após ser espancado por policiais
'Alemãozinho' no julgamento assiste ao próprio depoimento prestado na DHPP - Foto: JD1
Justiça
'Alemãozinho' é julgado por morte de desafeto em guerra do tráfico na Capital

Mais Lidas

Homem em surto morre dentro de agência bancária na Capital
Polícia
Homem em surto morre dentro de agência bancária na Capital
Dandara Vick -
Justiça
Justiça confirma júri popular para acusados de matar travesti em presídio de Campo Grande
Corpo da mulher foi encontrado na rua
Polícia
AGORA: Com requintes de crueldade, casal é morto no Jardim Noroeste
Bicicleta elétrica no local onde aconteceu o acidente
Polícia
Mulher morre em acidente entre bicicleta elétrica e carro em São Gabriel do Oeste