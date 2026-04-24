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Justiça

Dupla é condenada a mais de 63 anos por atentado com morte em Campo Grande

Crime deixou um morto e quatro vítimas de tentativa de homicídio

24 abril 2026 - 13h23Vinicius Costa
Promotor que atuou no casoPromotor que atuou no caso   (Divulgação/MPMS)

Dois homens acusados de participar de um atentado violento em Campo Grande foram condenados a mais de 60 anos de prisão após julgamento no Tribunal do Júri. A decisão acolheu integralmente a tese do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, que apontou a gravidade e a intenção dos crimes.

O caso envolve uma sequência de ataques que deixaram uma pessoa morta e outras quatro vítimas de tentativa de homicídio. Para a acusação, a ação foi executada de forma a impedir qualquer reação, o que contribuiu para o aumento das penas aplicadas.

O julgamento ocorreu nesta semana, e os jurados reconheceram a materialidade e autoria dos crimes, incluindo homicídio qualificado consumado e quatro tentativas de assassinato. Também foi mantida a qualificadora de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

As penas foram fixadas individualmente em 32 e 31 anos de reclusão, somando mais de 63 anos. O regime inicial de cumprimento é o fechado, conforme definido na sentença do juiz presidente do júri.

Segundo o Ministério Público, o resultado reforça a responsabilização penal em casos de violência extrema e o enfrentamento a crimes contra a vida no Estado.

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