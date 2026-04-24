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VÍDEO: Incêndio com múltiplos focos mobiliza equipes no Pantanal do Nabileque

Combate conta com apoio de tratores, equipamentos e trabalhadores rurais

24 abril 2026 - 14h12Vinicius Costa
Tempo quente também vira obstáculo Tempo quente também vira obstáculo   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Equipes do Corpo de Bombeiros seguem mobilizadas no combate a um incêndio de grandes proporções que atinge área de vegetação no Pantanal. As chamas avançam em região de difícil acesso, exigindo atuação contínua e estratégias específicas para evitar a propagação do fogo.

O foco está concentrado na região conhecida como Curva do Leque, no Pantanal do Nabileque, em Corumbá. Desde o dia 23 de abril, militares atuam no local com apoio de trabalhadores rurais, em uma força-tarefa voltada à contenção dos focos ativos.

De acordo com o 3º Grupamento de Bombeiros Militar, a ocorrência apresenta diversos pontos de queima simultâneos, o que demanda ações de combate direto e indireto, além de monitoramento permanente da área atingida. As equipes foram divididas em três frentes de trabalho para ampliar a cobertura da operação.

Para conter o incêndio, são utilizados tratores - dois deles com tanques-pipa - além de equipamentos como bombas costais, enxadas, sopradores, motosserras e ferramentas manuais. O objetivo é controlar as chamas e impedir novos focos, reduzindo o risco de reignição.

Os trabalhos continuam nesta sexta-feira (24) e seguem sem previsão de encerramento. Segundo os bombeiros, as ações só serão finalizadas após a completa extinção dos focos e a garantia de segurança na área.

 

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