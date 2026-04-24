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Produção de mil queijos mobiliza alunos para festa em Rochedinho

Festa chega à 9ª edição com programação ampliada e expectativa de público

24 abril 2026 - 08h23Vinicius Costa
Festa do queijo acontece em maioFesta do queijo acontece em maio   (Divulgação/PMCG)

A produção de queijos já movimenta a rotina de estudantes em Rochedinho, distrito de Campo Grande, como preparação para a tradicional Festa do Queijo, marcada para maio. A expectativa é que cerca de mil unidades sejam produzidas pelos alunos da escola agrícola local para abastecer o evento.

A atividade envolve estudantes do ensino fundamental em todas as etapas, desde o manejo até a fabricação, dentro de uma proposta de ensino prático que conecta formação técnica e experiência de mercado. A produção é intensificada nas semanas que antecedem a festa, considerada uma das principais celebrações da região.

Ao todo, cerca de 120 alunos participam do processo produtivo, que ocorre na cozinha experimental da escola. A iniciativa permite que os estudantes acompanhem o ciclo completo, da matéria-prima ao produto final, além de vivenciar a organização para comercialização durante o evento.

A 9ª edição da Festa do Queijo será realizada nos dias 8 e 9 de maio, com programação ampliada e expectativa de grande público. Além dos itens produzidos pelos alunos, o evento contará com queijos de produtores locais e outros produtos artesanais, como doces, compotas e derivados do leite.

A organização aposta no fortalecimento da economia local e na valorização da produção regional, além de incentivar o aprendizado prático dos estudantes envolvidos no projeto.

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