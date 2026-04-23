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Trecho da BR-163 em Mundo Novo tem nova faixa liberada ao tráfego

A obra foi antecipada e integra pacote de R$ 9,3 bilhões em melhorias na rodovia

23 abril 2026 - 13h13Sarah Chaves, com assessoria
Faixa adicional em mundo novoFaixa adicional em mundo novo   (Júlio César dos Santos)

A Motiva Pantanal liberou o tráfego na nova faixa adicional da BR-163, em Mundo Novo, entre os km 7,7 e 9,5. A obra foi entregue antes do prazo, que era previsto para o início de agosto, e marca a primeira conclusão após a otimização do contrato da concessão.

O trecho agora tem mais espaço para circulação e novo acostamento, o que deve melhorar o fluxo e a segurança, principalmente para quem segue viagem longa rumo ao Sul do país. A mudança também ajuda no transporte de cargas, no turismo e na ligação com o Paraguai, beneficiando cidades da região sul do Estado.

“Essa entrega simboliza o início de um novo ciclo para a BR-163/MS. Conseguimos antecipar uma obra relevante, demonstrando na prática o nosso compromisso com eficiência, planejamento e, principalmente, com a melhoria da experiência dos clientes que utilizam a rodovia. Temos, ao longo do ano, um cronograma robusto, com novas frentes de trabalho e entregas importantes previstas”, afirmou o diretor-presidente da Motiva Pantanal, Nelson Soares Neto.

Segundo a concessionária, essa é a primeira de várias intervenções previstas no novo contrato, que deve ampliar a capacidade e melhorar as condições da rodovia.

Ao todo, estão previstos mais de R$ 9,3 bilhões em investimentos, incluindo 203 km de duplicações, 150 km de faixas adicionais, 467 km de acostamentos e 23 km de vias marginais. Também estão no pacote 144 interseções, 22 passarelas, 3 pontos de parada para caminhoneiros, 144 pontos de ônibus e 56 passagens de fauna.

Nos três primeiros anos, os investimentos passam de R$ 2 bilhões. Só no primeiro ano, são mais de R$ 500 milhões em obras em cidades como Mundo Novo, Naviraí, Campo Grande e Coxim.

Para 2026, a previsão é de R$ 1,107 bilhão em investimentos, com continuidade de duplicações, novas faixas e implantação de estruturas. Além disso, R$ 202,5 milhões devem ser aplicados na manutenção da rodovia.
 

 

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