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Semana S tem show de Michel Teló, palestras e capacitações gratuitas

O evento mobiliza Sesc e Senac com atividades em Campo Grande e outras cidades do Estado

23 abril 2026 - 10h50Sarah Chaves
Michel TelóMichel Teló   (Redes Sociais)

O cantor Michel Teló será a principal atração da Semana S, que terá programação gratuita em Mato Grosso do Sul entre os dias 11 e 17 de maio de 2026. Em Campo Grande, o show está marcado para sábado (16), às 19h, no Parque das Nações Indígenas, como parte da agenda cultural do dia, com apresentação aberta ao público.

A Semana S é promovida pelo Sistema Comércio MS e reúne uma série de atividades voltadas à população, com foco em qualificação profissional, cultura, lazer e serviços gratuitos. A proposta é levar programação diversificada para diferentes cidades do Estado, com ações organizadas pelo Sesc e Senac.

Na Capital, a agenda começa na sexta-feira (15), com atividades concentradas no Senac Hub Academy. O espaço recebe mais de 30 workshops nas áreas de beleza, saúde, gestão, tecnologia da informação, comunicação e gastronomia. No mesmo dia, estão previstas palestras com nomes nacionais, como Gustavo Cerbasi, às 18h, e Marcelo Tas, às 19h, abordando temas ligados a negócios e comunicação.

No sábado (16), as atividades se concentram no Parque das Nações Indígenas, com programação ao longo do dia. Estão previstas ações de lazer, recreação infantil, atendimentos gratuitos, atividades físicas, orientações de saúde, além de feira de negócios e apresentações culturais. À noite, além da Orquestra Jovem do Sesc MS, que sobe ao palco às 18h, o destaque fica para o show de Michel Teló, fechando o evento.

A programação segue no domingo (17) com o Circuito Sesc de Corridas, etapa Horto Florestal, com caminhada de 3 quilômetros e corrida de 5 quilômetros. A largada será às 7h, em frente ao Senac Hub Academy.

Além de Campo Grande, a Semana S também terá atividades em cidades como Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Aquidauana e Bonito, ampliando o acesso da população aos serviços e ações do Sistema Comércio.

As inscrições para as atividades são gratuitas e devem ser feitas previamente pelo site oficial do evento, conforme a programação de cada unidade participante.
 

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