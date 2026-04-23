Pontes de embarque entram em operação no aeroporto da Capital

O Aeroporto Internacional de Campo Grande passou a operar, nesta quarta-feira (22), as três novas pontes de embarque e a nova sala de embarque doméstico, marcando uma das principais etapas da modernização do terminal administrado pela Aena. A mudança permite que passageiros acessem as aeronaves de forma direta, com mais conforto e acessibilidade.

O primeiro voo a utilizar os equipamentos foi o Latam 3176, vindo de Congonhas, às 16h35. Já o primeiro embarque com uso das pontes ocorreu no voo Latam 3807, com destino a Brasília, às 17h15.

Para viabilizar a estrutura, foi construído um novo pavimento, que abriga uma sala de embarque mais ampla e moderna. O espaço conta agora com sete portões e melhor organização do fluxo de passageiros, acompanhando o crescimento da demanda.

“A entrada em operação das pontes de embarque representa um avanço muito importante para o aeroporto e para os passageiros. É uma mudança que impacta diretamente a experiência de quem viaja, com mais conforto, acessibilidade e segurança, além de ganhos operacionais relevantes. Essa nova estrutura coloca o Aeroporto Internacional de Campo Grande em um novo patamar de qualidade”, destaca Usiel Vieira, diretor do terminal.

Com as melhorias, a área total do aeroporto passou de 8.853 m² para 11.251 m², elevando a capacidade anual de 1,5 milhão para 2,6 milhões de passageiros — aumento de 75%. O pacote inclui ainda modernização dos sistemas de climatização e iluminação, além da ampliação do canal de inspeção, que agora conta com cinco aparelhos de raio-X.

Outras mudanças envolvem a expansão da área de restituição de bagagens, crescimento do espaço comercial e melhorias no pátio, que mantém 11 posições para aeronaves e ganha mais eficiência com uma nova saída rápida da pista.

A Aena também prepara a instalação do nome de Ueze Elias Zahran na fachada do aeroporto, com previsão de entrega junto à conclusão das obras, em junho.



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