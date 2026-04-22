Presidente da Fiems é homenageado com Medalha da Inconfidência

A Medalha da Inconfidência, maior honraria concedida pelo Governo de Minas Gerais a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do estado e do país, foi entregue nesta terça-feira (21) ao presidente da Fiems, Sérgio Longen, durante cerimônia em Ouro Preto, no feriado de Tiradentes.

A homenagem havia sido concedida ainda em 2012, pelo então governador Antônio Anastasia, por indicação do ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga, em reconhecimento à atuação de Longen na gestão pública, com foco em eficiência administrativa e desburocratização. Na época, ele não pôde comparecer por estar fora do país.

Ao receber a honraria, Longen agradeceu e destacou a importância do reconhecimento. “Divido com eles a alegria de ser reconhecido pelo Governo de Minas Gerais pelo trabalho em Mato Grosso do Sul, sempre focado no desenvolvimento do setor industrial. Me sinto muito honrado, muito feliz de estar aqui, com a minha família, recebendo hoje essa Grande Comenda da Inconfidência no estado de Minas Gerais.”

Criada em 1952, a medalha simboliza o reconhecimento do Estado a pessoas e instituições que contribuem para o crescimento econômico e social do Brasil.

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