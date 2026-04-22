Suspeito de entregar drogas em condomínio é preso com arma em Campo Grande

Homem, de 33 anos, foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira, dia 21, no bairro Itanhangá Park, em Campo Grande, após a tentativa de entregar drogas em um condomínio.

A prisão ocorreu por volta das 16h, durante apuração de denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes. Com ele, foram encontrados três papelotes de cocaína.

Segundo a Polícia Civil, o homem informou que realizava a entrega da droga a pedido de um morador do condomínio, prática que, segundo relatou, já havia ocorrido em outras ocasiões.

Na residência do autor, no bairro Universitário, em um guarda-roupas foram localizadas mais porções de cocaína, uma balança de precisão e três caixas de anabolizantes. Na parte superior do móvel, também foi apreendido um revólver calibre .38, municiado com seis munições intactas.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à unidade policial, juntamente com o material apreendido, e autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

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