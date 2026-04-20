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Motociclista é executado e enfermeira do SAMU descobre que era o filho em MS

Renato Lúcio foi atingido com pelo menos seis disparos de arma de fogo

20 abril 2026 - 10h00Vinicius Costa
Rapaz foi morto na MS-165, em Aral MoreiraRapaz foi morto na MS-165, em Aral Moreira   (Ponta Porã News)

O motociclista Renato Lúcio Alexandre, de 29 anos, foi assassinado com diversos disparos de arma de fogo durante a tarde deste domingo, dia 19, enquanto trafegava pela MS-165, em Aral Moreira. Ele foi atingido com cerca de seis disparos pelo suspeito, que fugiu do local em uma motocicleta.

A mãe dele, enfermeira do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), estava na equipe de atendimento e descobriu que a vítima era o filho durante a tentativa de socorro. No entanto, o óbito foi constatado ainda no local pela própria profissional.

Segundo consta no boletim de ocorrência, Renato estava trafegando pela rodovia e em determinado momento, o suspeito emparelhou a moto que conduzia ao lado da vítima e disparou seis vezes, atingindo quatro tiros nas costas, um na região lombar e um no antebraço direito.

Ainda conforme o registro, o suspeito estava em uma motocicleta de modelo Leopard 125, segundo relatado por algumas testemunhas que teriam presenciado o crime.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram todos os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia de Aral Moreira.

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