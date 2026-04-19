Procurado por incêndio e lesão corporal é preso em Camapuã

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Militar enquanto aguardava um ônibus no terminal rodoviário de Camapuã, na tarde de sábado (18). Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de incêndio e lesão corporal.
Segundo a PM, a equipe chegou até o suspeito após denúncia anônima informando que ele estaria no local, prestes a embarcar para Figueirão. Com as características repassadas, os policiais fizeram a abordagem e confirmaram a identidade.
Durante checagem nos sistemas, foi constatado o mandado de prisão em aberto. O homem foi detido no local sem resistência.
Após a prisão, ele foi levado ao hospital para exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Homem tenta escapar, mas é preso horas após incendiar casa da companheira na Capital
Polícia
Após sofrer tentativa de homicídio, jovem é preso no hospital em Aparecida do Taboado
Polícia
Rapaz é encontrado ferido após ser baleado no rosto e no peito em Ribas do Rio Pardo
Polícia
Motorista bate em caminhão parado e é preso por embriaguez em Batayporã
Polícia
Adolescente bêbado bate caminhonete em viatura e é apreendido em Campo Grande
Polícia
Vídeo: Polícia atua em área do Porto Seco após denúncias de bloqueio
Polícia
Homem é baleado após criminosos abrirem fogo no bairro Tiradentes
Polícia
Briga entre irmãos termina com homem ferido no Jardim Noroeste
Polícia
Homem é atraído e agredido com barra de ferro no Vila Nasser
Polícia