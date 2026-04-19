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Procurado por incêndio e lesão corporal é preso em Camapuã

O homem foi localizado no terminal rodoviário após denúncia

19 abril 2026 - 15h35Sarah Chaves

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Militar enquanto aguardava um ônibus no terminal rodoviário de Camapuã, na tarde de sábado (18). Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de incêndio e lesão corporal.

Segundo a PM, a equipe chegou até o suspeito após denúncia anônima informando que ele estaria no local, prestes a embarcar para Figueirão. Com as características repassadas, os policiais fizeram a abordagem e confirmaram a identidade.

Durante checagem nos sistemas, foi constatado o mandado de prisão em aberto. O homem foi detido no local sem resistência.

Após a prisão, ele foi levado ao hospital para exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

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