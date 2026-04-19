Adolescente bêbado bate caminhonete em viatura e é apreendido em Campo Grande

Um adolescente de 17 anos, com sinais de embriaguez e sem CNH, que veio de Sidrolândia, foi apreendido após bater uma caminhonete contra uma viatura da Polícia Militar na madrugada deste sábado (18), no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Segundo a polícia, a equipe foi acionada após denúncias de consumo de álcool, rachas e manobras perigosas na região. Ao chegar ao estacionamento próximo à Secretaria de Fazenda, os policiais tentaram abordar uma Toyota Hilux, mas o veículo acabou colidindo de frente com a viatura.

Após o impacto, o motorista ainda tentou fugir e arrastou o carro da PM por cerca de 10 metros. Com apoio de outras equipes, os ocupantes foram abordados e o adolescente foi identificado como o condutor.

Aos policiais, ele disse que saiu de Sidrolândia para beber com um amigo. O jovem apresentava fala alterada e dificuldade de equilíbrio. Ele fez o teste do bafômetro, que apontou 0,70 miligrama de álcool por litro de ar expelido.

A ocorrência foi registrada por embriaguez ao volante, dirigir sem habilitação gerando perigo de dano e dano ao patrimônio público. A caminhonete foi removida após perícia, e o adolescente foi encaminhado para a Depac Cepol.

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