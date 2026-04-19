Mais Social leva cestas a 20 mil famílias indígenas em Mato Grosso do Sul

Cestas de alimentos distribuídas pelo Governo de Mato Grosso do Sul garantem a alimentação de 20 mil famílias indígenas em 88 aldeias de 27 municípios do Estado. A ação atende comunidades em áreas rurais com itens básicos do dia a dia, como arroz, feijão, óleo, açúcar, leite em pó e erva de tereré.

Na aldeia Moreira, em Miranda, a aposentada Lourença Gonçalves, de 90 anos, está entre as beneficiadas. Viúva, ela mora com o neto de 17 anos e recebe a cesta todos os meses. “Criei três filhos. Minha filha vai carregar a comida até em casa. Hoje só meu neto mora comigo. Eu cozinho e lavo roupa. E essa comida eu não ia ter se não fosse o governo”, relata.

Somente em Miranda, 2.248 famílias indígenas recebem os alimentos por meio do programa Mais Social, em nove aldeias. A entrega é feita pela Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead).

O programa prevê a distribuição de cestas para indígenas que vivem em áreas rurais, evitando o deslocamento até a cidade. Já nas áreas urbanas, o benefício é pago por meio de cartão no valor de R$ 450, destinado exclusivamente à compra de alimentos, gás de cozinha e itens de higiene e limpeza.

Têm direito ao Mais Social famílias inscritas no CadÚnico, com renda per capita de até meio salário mínimo e residência mínima de dois anos no Estado. A prioridade é para famílias de baixa renda, chefiadas por mulheres, com crianças pequenas ou em situação de vulnerabilidade.

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