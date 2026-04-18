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Bioparque Pantanal terá horário especial no feriado de Tiradentes

Funcionamento será das 8h30 às 14h30 na próxima terça-feira (21)

18 abril 2026 - 18h18Gabrielly Gonzalez

O Bioparque Pantanal terá horário especial de funcionamento durante o feriado de Dia de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira (21).

De acordo com o comunicado, o atendimento ao público será realizado das 8h30 às 14h30, com último horário de entrada (check-in) às 13h30. O espaço, considerado um dos principais pontos turísticos e educativos de Mato Grosso do Sul, reforça a orientação para que os visitantes se programem com antecedência, respeitando o horário limite de entrada.

O Bioparque Pantanal é reconhecido como um importante centro de experiência e conhecimento, reunindo espécies da fauna aquática e promovendo educação ambiental.

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