No embalo do rock, peixes do Bioparque ganham nomes de Axl e Slash

Em clima de celebração pelo show do Guns N' Roses em Campo Grande, nesta quinta-feira (9), o Bioparque Pantanal entrou na onda e promoveu uma homenagem inusitada: dois peixes da espécie aruanã foram batizados de Axl Rose e Slash.

A escolha dos nomes faz referência aos ícones da banda e também ao comportamento do aruanã, conhecido por seu nado elegante, que lembra uma dança — associação feita com a performance de Axl nos palcos.

Considerada uma das espécies mais fascinantes da biodiversidade, o aruanã pode atingir até um metro de comprimento e se destaca pela habilidade de saltar para fora da água para capturar insetos em áreas de vegetação alagada. No Bioparque, os animais vivem no tanque América Submersa.

A iniciativa segue uma tradição do espaço turístico de atribuir nomes especiais aos animais, criando vínculos afetivos com os visitantes, além de despertar curiosidade e reforçar a importância da educação ambiental.

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