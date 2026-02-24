Menu
Menu Busca terça, 24 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Dengue - Fev26
Cidade

Flora, cateto resgatado em MS, passa a viver no Bioparque Pantanal

Animal foi entregue voluntariamente ao CRAS e não tinha condições de reintrodução na natureza

24 fevereiro 2026 - 11h22Luiz Vinicius
Cateto passa a viver no Bioparque PantanalCateto passa a viver no Bioparque Pantanal   (Rosana Moura)

Uma fêmea de cateto, chamada Flora, passou a integrar o plantel do Bioparque Pantanal nesta segunda-feira (23), em Campo Grande. O animal foi encaminhado pela equipe do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), após avaliação técnica indicar que não havia condições de retorno à natureza.

Flora foi entregue voluntariamente ao CRAS e, segundo a instituição, teve contato humano frequente desde filhote, o que comprometeu o desenvolvimento de comportamentos essenciais para a sobrevivência em ambiente silvestre.

No Bioparque, o recinto foi preparado para atender às necessidades da espécie, com área ampla, solo natural, piscina de lama — utilizada para regulação térmica — além de pontos de alimentação e água. O espaço segue normas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e está localizado na área externa do complexo.

De acordo com a coordenação do CRAS, o encaminhamento levou em consideração a estrutura disponível e a proposta de educação ambiental desenvolvida pelo Bioparque.

"Vimos que o Bioparque Pantanal possui toda a estrutura necessária para receber a Flora e dar continuidade ao acompanhamento dela", destacou Aline Duarte.

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Controle de Zoonoses (CCZ) / Campo Grande
Polícia
Protetor denuncia à Polícia 'extermínio' de animais saudáveis no CCZ de Campo Grande
A vítima foi socorrida em estado grave
Justiça
Homem que atirou contra desafeto no Santa Luzia é julgado por tentativa de homicídio
Prisão - Foto: Ilustrativa -
Justiça
Assistente educacional pega 15 anos de prisão por estupro em escola de Campo Grande
Neste primeiro dia 60 mulheres foram atendidas
Cidade
Programa Recomeçar Moradia inicia atendimentos nesta segunda-feira
MP acompanha regulamentação de bicicletas elétricas e patinetes em Bonito
Cidade
MP acompanha regulamentação de bicicletas elétricas e patinetes em Bonito
Município tem 30 dias para se manifestar
Cidade
Ministério Público acompanha cumprimento de política alimentar em Brasilândia
A 9ª Câmara Criminal do TJ absolveu o homem de 35 anos
Opinião
OAB/MS contesta decisão do TJMG e pede revisão em instâncias superiores
Rodoviária de Campo Grande
Justiça
Justiça reconhece prescrição e nega reequilíbrio financeiro à concessionária da rodoviária
Secretário vai a Rio Negro e anuncia solução provisória
Cidade
Secretário anuncia rotas alternativas após queda de ponte na MS-080
Foto: Gabrielly Gonzalez
Cidade
Campo Grande afunda a cada chuva e escancara problema crônico na infraestrutura

Mais Lidas

Discussão entre jogadores aconteceu após o gol do Real Madrid
Esportes
Prestianni leva suspensão prévia em meio à investigação de racismo contra Vini Jr
Momento em que acontece as agressões
Polícia
VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
Foto: Gabrielly Gonzalez
Cidade
Campo Grande afunda a cada chuva e escancara problema crônico na infraestrutura