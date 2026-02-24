Flora, cateto resgatado em MS, passa a viver no Bioparque Pantanal

Uma fêmea de cateto, chamada Flora, passou a integrar o plantel do Bioparque Pantanal nesta segunda-feira (23), em Campo Grande. O animal foi encaminhado pela equipe do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), após avaliação técnica indicar que não havia condições de retorno à natureza.

Flora foi entregue voluntariamente ao CRAS e, segundo a instituição, teve contato humano frequente desde filhote, o que comprometeu o desenvolvimento de comportamentos essenciais para a sobrevivência em ambiente silvestre.

No Bioparque, o recinto foi preparado para atender às necessidades da espécie, com área ampla, solo natural, piscina de lama — utilizada para regulação térmica — além de pontos de alimentação e água. O espaço segue normas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e está localizado na área externa do complexo.

De acordo com a coordenação do CRAS, o encaminhamento levou em consideração a estrutura disponível e a proposta de educação ambiental desenvolvida pelo Bioparque.

"Vimos que o Bioparque Pantanal possui toda a estrutura necessária para receber a Flora e dar continuidade ao acompanhamento dela", destacou Aline Duarte.

