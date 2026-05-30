JD1TV: Câmeras flagram mulher abandonando gato em sacola na porta de pet shop

Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher abandonou um filhote de gato em frente a um pet shop na Avenida Virgínia Ferreira, em Coxim. As imagens, divulgadas após o registro da ocorrência, mostram a suspeita deixando o animal dentro de uma sacola plástica na porta do estabelecimento e indo embora.

O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (28) e foi denunciado à Polícia Civil pela Associação MiAdote. Segundo a entidade, o filhote apresentava sinais de debilidade e problemas de saúde.

De acordo com o boletim de ocorrência, o abandono ocorreu por volta das 17h47. Horas depois, por volta das 21h, uma pessoa que passava pelo local encontrou o animal, fez o resgate e acionou a associação de proteção animal.

Segundo o veterinário Tunico, voluntário mo resgate, Vick, como foi nomeada a filhote, foi encontrada com os dois olhos perfurados, que causou a perda da visão, desidratada e anemica.

Após receber os primeiros cuidados, a gata foi encaminhado para adoção responsável.

A mulher apontada como responsável pelo abandono foi identificada pelas denunciantes. A Polícia Civil irá analisar as imagens e demais provas apresentadas para apurar o caso, registrado como maus-tratos contra animais.

Quem quiser acompanhar o trabalho da associação ou contribuir com os resgates pode acessar o perfil @miadoteassociacao. Doações podem ser feitas pelo Pix: MiAdote – CNPJ 60.413.182/0001-54.



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