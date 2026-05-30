Cavalgada do Brasileirão do Laço vai interditar vias de Campo Grande neste domingo

A tradicional Cavalgada do Clube do Laço Comprido (CLC) vai provocar interdições temporárias em ruas e avenidas de Campo Grande na manhã deste domingo (31). O evento integra a programação do Brasileirão do Laço Comprido 2026 e deve reunir cerca de 150 cavaleiros e amazonas, além de ciclistas convidados, em um percurso que sairá da região central da Capital em direção ao Parque do Peão.

A concentração está marcada para as 8h na Praça do Rádio Clube, na lateral da Rua Pedro Celestino. O grupo seguirá pela Avenida Afonso Pena, Ernesto Geisel, Euler de Azevedo e Avenida Tamandaré, com chegada prevista no Bar Boiadeiros.

Segundo a organização, o trajeto contará com apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Polícia Militar e Batalhão de Trânsito.

A cavalgada faz parte do Brasileirão do Laço Comprido, realizado de 30 de maio a 7 de junho no Coliseu Parque do Peão do CLC. Além das provas de laço, a edição deste ano contará com o CLC Extremo, reunindo competições de corrida, ciclismo e orientação.

Entre os destaques da programação estão o Nacional do Cavalo Pantaneiro, o Duelo Profissional do Laço Comprido, que distribuirá R$ 100 mil em premiações, o Duelo Haras Barcelona e o torneio Rainha do Laço. O evento também terá provas voltadas para amadores, veteranos e crianças.

Cronograma

- 31 de maio – Cavalgada CLC, com saída às 8h da Praça do Rádio Clube

- 30 de maio – Nacional do Cavalo Pantaneiro

- 1º de junho – Duelo Profissional do Laço Comprido

- 2 de junho – 4º Duelo Haras Barcelona

- 3 e 4 de junho – Duelo Amador Elite e Duelo Amador

- 4 de junho – Rainha do Laço, Veteranos e Vaqueanos

- 5 a 7 de junho – 2º Encontro Estadual de Laço Comprido do CLC

- 5 de junho – Night Run CLC Extremo

- 6 de junho – MTB Night Circuito Sesc

- 6 e 7 de junho – Corrida de Orientação

- 7 de junho – Circuito Sesc MTB Kids



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também