Cavalgada do Brasileirão do Laço vai interditar vias de Campo Grande neste domingo

A tradicional Cavalgada do Clube do Laço Comprido (CLC) vai provocar interdições temporárias em ruas e avenidas de Campo Grande na manhã deste domingo (31). O evento integra a programação do Brasileirão do Laço Comprido 2026 e deve reunir cerca de 150 cavaleiros e amazonas, além de ciclistas convidados, em um percurso que sairá da região central da Capital em direção ao Parque do Peão.
A concentração está marcada para as 8h na Praça do Rádio Clube, na lateral da Rua Pedro Celestino. O grupo seguirá pela Avenida Afonso Pena, Ernesto Geisel, Euler de Azevedo e Avenida Tamandaré, com chegada prevista no Bar Boiadeiros.
Segundo a organização, o trajeto contará com apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Polícia Militar e Batalhão de Trânsito.
A cavalgada faz parte do Brasileirão do Laço Comprido, realizado de 30 de maio a 7 de junho no Coliseu Parque do Peão do CLC. Além das provas de laço, a edição deste ano contará com o CLC Extremo, reunindo competições de corrida, ciclismo e orientação.
Entre os destaques da programação estão o Nacional do Cavalo Pantaneiro, o Duelo Profissional do Laço Comprido, que distribuirá R$ 100 mil em premiações, o Duelo Haras Barcelona e o torneio Rainha do Laço. O evento também terá provas voltadas para amadores, veteranos e crianças.
Cronograma
- 31 de maio – Cavalgada CLC, com saída às 8h da Praça do Rádio Clube
- 30 de maio – Nacional do Cavalo Pantaneiro
- 1º de junho – Duelo Profissional do Laço Comprido
- 2 de junho – 4º Duelo Haras Barcelona
- 3 e 4 de junho – Duelo Amador Elite e Duelo Amador
- 4 de junho – Rainha do Laço, Veteranos e Vaqueanos
- 5 a 7 de junho – 2º Encontro Estadual de Laço Comprido do CLC
- 5 de junho – Night Run CLC Extremo
- 6 de junho – MTB Night Circuito Sesc
- 6 e 7 de junho – Corrida de Orientação
- 7 de junho – Circuito Sesc MTB Kids