AGORA: Dois suspeitos são feridos em confronto com a PM em Campo Grande

Vinicius Costa e Vinicius Santos atualizado em 29/05/2026 às 22h13

Pelo menos dois suspeitos, ainda não identificados, ficaram feridos durante uma troca de tiros com equipe da Polícia Militar, na noite desta sexta-feira, dia 29, na região leste de Campo Grande - o bairro não foi informado.

Informações preliminares encaminhadas ao JD1 Notícias apontam que os policiais estavam realizando patrulhamento e perceberam a movimentação de dois indivíduos que saíam de uma residência e aparentavam portar algo na cintura.

Na tentativa de abordagem, os suspeitos voltaram correndo para o imóvel e dispararam contra a equipe policial, que para se defender, revidou os tiros. Durante a aproximação, os militares notaram que os dois suspeitos estavam feridos em decorrência da troca de tiros.

Ainda com vida, os policiais prestaram o socorro aos suspeitos e os encaminharam para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

Até o momento, não há confirmação de óbito, nem mesmo atualização referente ao estado de saúde de cada um dos homens.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também