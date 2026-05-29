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Ameaça em rede social mobiliza polícias e causa pânico em escola de Corumbá

Alunos foram protegidos em piso superior de colégio após alerta; Estado nega tentativa de invasão física

29 maio 2026 - 17h08Vinicius Costa
Polícia Militar foi acionadaPolícia Militar foi acionada   (Diário Corumbaense)

Uma ameaça em redes sociais mobilizou equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil na Escola Estadual de Ensino Integral Júlia Gonçalves Passarinho (JGP), no centro de Corumbá, nesta sexta-feira (29). O caso provocou pânico e levou a direção a acionar os protocolos de segurança, confinando temporariamente os alunos no piso superior do prédio enquanto os agentes realizavam varreduras no local.

Embora relatos preliminares apontassem que suspeitos armados tentaram pular o muro para perseguir um estudante, a Secretaria de Estado de Educação (SED) desmentiu a tentativa de invasão física por meio de nota. Segundo o órgão, a Coordenadoria-Geral de Inteligência e Segurança Escolar identificou uma ameaça virtual e acionou preventivamente as forças policiais.

Segundo o site Diário Corumbaense, apesar de nenhum suspeito ter sido localizado durante as rondas na rua Dom Aquino, a direção do colégio decidiu antecipar a liberação das turmas devido ao clima de tensão. Os pais e responsáveis foram orientados a buscar os alunos na unidade, enquanto os estudantes que dependem de transporte público foram escoltados em segurança até os ônibus.

Em comunicado oficial divulgado na internet, a administração da escola tranquilizou a comunidade escolar, informando que todos saíram ilesos e receberam suporte das autoridades.

A SED reiterou que todos os protocolos de proteção foram rigidamente seguidos e que segue acompanhando os desdobramentos através da Coordenadoria Regional de Educação.

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