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Saúde e Bem-Estar: Desvio de septo e cornetos aumentados estão entre as causas da obstrução nasal

Especialista explica como alterações estruturais do nariz podem impactar o sono e comodidade diário

29 maio 2026 - 17h30Sarah Chaves    atualizado em 29/05/2026 às 17h32
Henrique Alvarenga, otorrinolaringologistaHenrique Alvarenga, otorrinolaringologista   (Jônatas Bis/JD1)

Dificuldades para respirar pelo nariz podem estar diretamente ligadas a problemas como ronco, apneia do sono e baixa qualidade de vida, alertou o otorrinolaringologista e especialista em rinoplastia Henrique Alvarenga, durante entrevista ao programa Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes.

Segundo o médico, muitas pessoas associam a rinoplastia apenas à estética, mas a cirurgia também pode corrigir alterações que prejudicam a passagem do ar. Entre elas estão desvio de septo, hipertrofia dos cornetos nasais e falhas estruturais na ponta do nariz.

“O paciente muitas vezes procura a cirurgia por estética, mas acaba descobrindo problemas funcionais que comprometem a respiração. A rinoplastia pode melhorar a aparência e, ao mesmo tempo, permitir uma entrada adequada do ar”, explicou.

Henrique destacou que os cornetos nasais, estruturas responsáveis por filtrar e aquecer o ar, podem crescer em pessoas alérgicas e provocar obstruções. Nesses casos, procedimentos cirúrgicos ajudam a restabelecer o fluxo respiratório e contribuem para melhorar o sono, a concentração e o bem-estar.

O especialista também alertou sobre os riscos do preenchimento nasal com ácido hialurônico, procedimento que ganhou popularidade nos últimos anos “Não existe risco zero. O preenchimento pode ser uma solução momentânea, mas a cirurgia continua sendo a alternativa mais definitiva para corrigir alterações estruturais do nariz e melhorar a função respiratória”, afirmou.

O médico ressaltou que cada caso exige avaliação individual. Assista:

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