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JD1TV: Saúde e Bem-Estar fala sobre crédito e soluções financeiras do Sicredi para área da saúde

Ferramentas ajudam médicos a atender mais pacientes e organizar receitas

10 abril 2026 - 17h30Sarah Chaves
Ronaldo Sorana, diretor-executivo do Sicredi CGRonaldo Sorana, diretor-executivo do Sicredi CG   (Jônatas Bis)

Ronaldo Sorana, diretor-executivo do Sicredi Campo Grande foi o convidado da semana no programa Saúde e Bem-Estar com Plácido Menezes e abordou as soluções voltadas a profissionais da saúde e os benefícios de ter conta na cooperativa.

Segundo ele, a proposta é atender especialmente médicos e profissionais liberais que lidam diretamente com o público. “Temos uma agência na Afonso Pena e estruturamos um atendimento com profissionais qualificados para esse público, que cuida das pessoas no dia a dia”, afirmou.

Entre os diferenciais, Sorana citou a oferta de uma plataforma que facilita o pagamento para pacientes. “Muitas vezes o profissional perde um cliente porque ele não consegue parcelar ou organizar o fluxo de caixa. Com a nossa solução, instalada no consultório, o valor já vai para o Sicredi e a aprovação acontece conforme o perfil do paciente”, explicou.

Durante a Expogrande, o Sicredi mantém uma agência dentro do parque de exposições, com atendimento ao público e linhas de crédito voltadas tanto ao produtor rural quanto aos profissionais da saúde. As condições incluem taxas reduzidas e opções para investimento, custeio e reestruturação, além do chamado “crédito verde”, voltado à compra de veículos híbridos e elétricos.

Sorana ainda ressaltou a solidez da instituição. “O Sicredi tem classificação internacional de baixo risco e, em Campo Grande, recebemos prêmio de excelência em gestão, o que reforça nossa estrutura e transparência”, completou.

https://youtu.be/qZ_17XWIccQ

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