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Mulher que matou marido em Porto Murtinho é solta após polícia apontar legítima defesa

Autoridade entendeu que suspeita agiu para se proteger de agressões durante briga em residência no bairro Salim Cafure

25 maio 2026 - 19h10Taynara Menezes
Lino foi morto com golpe de facaLino foi morto com golpe de faca   (Reprodução/Via Edcarlos Oliveira)

A mulher de 35 anos que matou o marido na noite de domingo (24), em Porto Murtinho, foi liberada pela Polícia Civil e vai responder ao processo em liberdade após a autoridade policial entender que houve legítima defesa.

O caso ocorreu na Rua São Romão, no bairro Salim Cafure. De acordo com a ocorrência, Petrona Gonzales Rodrigues atingiu o marido, Lino Garcia, com um golpe de faca no tórax. Ele não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Na manhã desta segunda-feira (25), após ser ouvida pela Polícia Civil, a suspeita foi liberada. Segundo a delegada responsável, a análise preliminar apontou que a mulher teria agido para se proteger de agressões sofridas durante o desentendimento.

Antes da liberação, Petrona passou por atendimento médico e teve ferimentos pelo corpo registrados, que teriam sido documentados como indícios de violência anterior ao crime. A Polícia Civil segue com a investigação, e o inquérito deve ser concluído nos próximos dias.

(Com informações de Edicarlos Oliveira)

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