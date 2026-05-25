Mulher que matou marido em Porto Murtinho é solta após polícia apontar legítima defesa

A mulher de 35 anos que matou o marido na noite de domingo (24), em Porto Murtinho, foi liberada pela Polícia Civil e vai responder ao processo em liberdade após a autoridade policial entender que houve legítima defesa.

O caso ocorreu na Rua São Romão, no bairro Salim Cafure. De acordo com a ocorrência, Petrona Gonzales Rodrigues atingiu o marido, Lino Garcia, com um golpe de faca no tórax. Ele não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Na manhã desta segunda-feira (25), após ser ouvida pela Polícia Civil, a suspeita foi liberada. Segundo a delegada responsável, a análise preliminar apontou que a mulher teria agido para se proteger de agressões sofridas durante o desentendimento.

Antes da liberação, Petrona passou por atendimento médico e teve ferimentos pelo corpo registrados, que teriam sido documentados como indícios de violência anterior ao crime. A Polícia Civil segue com a investigação, e o inquérito deve ser concluído nos próximos dias.

(Com informações de Edicarlos Oliveira)

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