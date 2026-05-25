Viatura da PM envolvida em acidente estava a caminho de tentativa de assalto na Capital

A viatura da Polícia Militar que se envolveu em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (25), na Avenida Tamandaré, em Campo Grande, estava a caminho de uma ocorrência de tentativa de assalto registrada em um estabelecimento na região.

Segundo informações do registro policial, um homem chegou ao local em uma motocicleta, estacionou em frente ao estabelecimento e entrou ainda usando capacete. Assim que entrou na loja, ele sacou uma arma de fogo e anunciou a ação criminosa.

No interior do estabelecimento, uma funcionária do setor de prevenção de perdas tentou reagir diante da situação, momento em que o suspeito efetuou um disparo contra ela. Com a ação, funcionários que estavam na área de caixas correram para se abrigar. Em seguida, o homem tentou abrir as gavetas dos caixas para subtrair valores, mas não conseguiu concluir o roubo.

Sem êxito na ação, o suspeito fugiu na motocicleta e ainda não foi localizado. O caso segue sob investigação.

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