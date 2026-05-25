VÍDEO: Motociclista sofre fratura exposta ao bater em caminhão em Ivinhema

Motociclista, de 21 anos, ficou gravemente ferido após colidir na traseira de um caminhão na madrugada desta segunda-feira (25), na Avenida Brasil, no bairro Triguenã, em Ivinhema.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança e mostram que o acidente aconteceu por volta das 3h43 desta segunda. A vítima sofreu fratura exposta na perna direita, na região da tíbia e fíbula.

Segundo informações do portal Ivinotícias, o Corpo de Bombeiros foi acionado e também encontrou o motociclista com ferimentos no rosto, dentes quebrados e hematomas na região do abdômen.

No local, a equipe realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e a imobilização da vítima. Após ser estabilizado, o rapaz foi encaminhado ao Hospital Municipal de Ivinhema.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

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