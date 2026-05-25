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VÍDEO: Motociclista sofre fratura exposta ao bater em caminhão em Ivinhema

Além da grave lesão, ele também teve dentros quebrados e ferimentos no rosto

25 maio 2026 - 17h23Vinicius Costa
Motoqueiro bateu na traseira da caminhãoMotoqueiro bateu na traseira da caminhão   (Ivinoticias)

Motociclista, de 21 anos, ficou gravemente ferido após colidir na traseira de um caminhão na madrugada desta segunda-feira (25), na Avenida Brasil, no bairro Triguenã, em Ivinhema. 

O acidente foi registrado por câmeras de segurança e mostram que o acidente aconteceu por volta das 3h43 desta segunda. A vítima sofreu fratura exposta na perna direita, na região da tíbia e fíbula.

Segundo informações do portal Ivinotícias, o Corpo de Bombeiros foi acionado e também encontrou o motociclista com ferimentos no rosto, dentes quebrados e hematomas na região do abdômen.

No local, a equipe realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e a imobilização da vítima. Após ser estabilizado, o rapaz foi encaminhado ao Hospital Municipal de Ivinhema.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

 

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