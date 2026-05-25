Ataque a facadas deixa homem gravemente ferido em Bela Vista

Homem, de 27 anos, foi transferido em estado grave para um hospital de alta complexidade após ser esfaqueado na madrugada de domingo, dia 24, em Bela Vista.

A tentativa de homicídio ocorreu na Rua 15 de Novembro. O socorro foi prestado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, acionada por testemunhas que presenciaram o crime.

Segundo o portal Jatobá News, devido à gravidade das múltiplas perfurações por arma branca, a vítima precisou ser encaminhada com urgência por meio do sistema de "vaga zero".

Os motivos do ataque e a autoria do crime estão sendo investigados pela Polícia Civil.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

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