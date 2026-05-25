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Ataque a facadas deixa homem gravemente ferido em Bela Vista

Jovem foi socorrido pelos bombeiros em frente a estabelecimento comercial na Rua 15 de Novembro

25 maio 2026 - 12h23Vinicius Costa
Delegacia de Polícia Civil de Bela VistaDelegacia de Polícia Civil de Bela Vista   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 27 anos, foi transferido em estado grave para um hospital de alta complexidade após ser esfaqueado na madrugada de domingo, dia 24, em Bela Vista.

A tentativa de homicídio ocorreu na Rua 15 de Novembro. O socorro foi prestado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, acionada por testemunhas que presenciaram o crime.

Segundo o portal Jatobá News, devido à gravidade das múltiplas perfurações por arma branca, a vítima precisou ser encaminhada com urgência por meio do sistema de "vaga zero".

Os motivos do ataque e a autoria do crime estão sendo investigados pela Polícia Civil.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

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Abrasel Brasil Sabor Maio26

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