Barbearia no bairro Centro Oeste escondia drogas e dono acaba preso em Campo Grande

Uma abordagem da Força Tática da 11ª CIPM, realizada na região norte de Campo Grande domingo (24), levou os militares até uma barbearia no bairro Centro Oeste que estaria sendo utilizada para esconder drogas. A ocorrência terminou com três pessoas presas em flagrante, entre elas uma mulher, além de um quarto suspeito conduzido por receptação.

Conforme apurado pela reportagem, a ocorrência começou na rua das Balsas, na região do bairro Estrela do Sul, onde os policiais abordaram um motociclista que estava com a esposa na garupa em atitude suspeita, transportando uma “bag”.

Durante a revista, os militares encontraram três tabletes de maconha dentro da bolsa. Questionado, o motociclista contou aos policiais que havia pegado a droga em uma barbearia localizada no bairro Centro Oeste e que estaria indo realizar a venda do entorpecente.

Sobre a mulher que estava na garupa, o abordado relatou aos militares que ela não teria conhecimento sobre o tráfico de drogas, alegando que a esposa nada sabia sobre a situação.

Após a abordagem, os policiais seguiram até a barbearia indicada pelo suspeito, localizada na rua Perciliana Barbosa. No estabelecimento, o proprietário foi abordado e, durante buscas no local, os militares encontraram mais 10 tabletes de drogas escondidos na barbearia.

Diante da situação, o dono do estabelecimento recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Ainda durante a ocorrência, dois aparelhos celulares foram apreendidos. Após checagem do IMEI de um dos aparelhos, os policiais constataram que havia restrição no sistema policial.

O celular estava com o irmão do dono da barbearia, que foi conduzido para a delegacia por suspeita de receptação. Após os procedimentos, ele acabou sendo liberado.

Os militares também abordaram um terceiro homem que frequentava a barbearia no momento da ação. Durante consulta no sistema policial, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, sendo preso imediatamente.

O saldo final da ocorrência foi a prisão do motociclista e da esposa dele, do dono da barbearia por tráfico de drogas e de um foragido da Justiça capturado no local. Já o irmão do proprietário foi conduzido por suspeita de receptação do celular, mas acabou liberado após prestar esclarecimentos.

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