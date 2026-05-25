Menu
Menu Busca segunda, 25 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo MS Ativo - Maio26
Polícia

'O que eu fiz?': Mulher mata marido a facadas após discussão em Porto Murtinho

Caso teria acontecido após uma crise de ciúmes por parte da esposa e ameaças do homem

25 maio 2026 - 07h10Vinicius Costa
Lino foi morto com golpe de facaLino foi morto com golpe de faca   (Reprodução/Via Edcarlos Oliveira)

Mulher, de 35 anos, identificada apenas como Petrona, foi presa em flagrante na noite deste domingo, dia 24, após matar o próprio marido, Lino Ramon Garcia, de 38 anos, no bairro Che Roga Mi, em Porto Murtinho.

O homicídio aconteceu após uma discussão entre o casal motivada por ciúmes da mulher e ameaças por parte do homem. A suspeita foi encontrada ao lado do corpo da vítima, com roupas manchadas de sangue e dizia "o que eu fiz? Meu marido".

Segundo a versão registrada no boletim de ocorrência, o casal ingeriu bebida alcoólica por toda a tarde de domingo, quando foram até a casa da irmã de Petrona. Ao retornarem, houve a primeira discussão entre eles, ocasionada pelo ciúme da mulher. "Por que você fica olhando tanto para a vizinha?", questionou.

Ainda na versão da própria mulher, começou a discussão mais forte e banal, quando Lino passou a proferir ameaças e injúrias contra a esposa. Ela, no entanto, se armou com uma faca e desferiu um golpe contra o tórax do marido. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ele não resistiu.

Para a equipe da Polícia Militar, Petrona declarou que é vítima de violência doméstica há anos, mas nunca representou criminalmente contra o marido devido aos filhos e à dependência financeira.

O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia de Porto Murtinho.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Divulgação / PMMS
Polícia
Mulher é agredida com pedaço de madeira por duas adolescentes em Rio Brilhante
Mulher segue internada na unidade hospitalar
Polícia
Homem se passa por policial, invade casa e atira em mulher em Rio Brilhante
Prisão foi feita pela DHPP
Polícia
Dívida de R$ 200 e confusão em conveniência motivaram execução no Lageado
Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista
Polícia
Ataque a facadas deixa homem gravemente ferido em Bela Vista
Animal ficou nas margens da rodovia BR-163
Polícia
Jaguatirica é encontrada morta com sinais de atropelamento em São Gabriel do Oeste
Caso foi registrado na Delegacia de Rio Verde
Polícia
Homem é encontrado inconsciente e com sinais de espancamento em Rio Verde
Casa destruída - Foto: Divulgação
Polícia
Mulher avisa ex por telefone e incendeia casa em Prudêncio Thomaz
Divulgação / PMMS
Polícia
Falso moto Uber é preso pela PM operando esquema de 'disk drogas' no Monte Castelo
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Menina de 1 ano é entubada com suspeita de estupro em Campo Grande
Divulgação / PMMS
Polícia
Barbearia no bairro Centro Oeste escondia drogas e dono acaba preso em Campo Grande

Mais Lidas

Foto: Reprodução/Redes Sociais
Justiça
Júri de homem acusado de matar esposa e filha terá segurança reforçada em Campo Grande
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital
Presidente Lula segue em agenda internacional
Política
'Vamos ver quem é quem', diz Lula sobre redução da jornada de trabalho
Thiago descobriu a doença em 2024, ano passado o câncer avançou e veio a notícia que não teria cura
Comportamento
Com câncer terminal, advogado promove "velório em vida" ressignificando a despedida na Capital