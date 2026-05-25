'O que eu fiz?': Mulher mata marido a facadas após discussão em Porto Murtinho

Mulher, de 35 anos, identificada apenas como Petrona, foi presa em flagrante na noite deste domingo, dia 24, após matar o próprio marido, Lino Ramon Garcia, de 38 anos, no bairro Che Roga Mi, em Porto Murtinho.
O homicídio aconteceu após uma discussão entre o casal motivada por ciúmes da mulher e ameaças por parte do homem. A suspeita foi encontrada ao lado do corpo da vítima, com roupas manchadas de sangue e dizia "o que eu fiz? Meu marido".
Segundo a versão registrada no boletim de ocorrência, o casal ingeriu bebida alcoólica por toda a tarde de domingo, quando foram até a casa da irmã de Petrona. Ao retornarem, houve a primeira discussão entre eles, ocasionada pelo ciúme da mulher. "Por que você fica olhando tanto para a vizinha?", questionou.
Ainda na versão da própria mulher, começou a discussão mais forte e banal, quando Lino passou a proferir ameaças e injúrias contra a esposa. Ela, no entanto, se armou com uma faca e desferiu um golpe contra o tórax do marido. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ele não resistiu.
Para a equipe da Polícia Militar, Petrona declarou que é vítima de violência doméstica há anos, mas nunca representou criminalmente contra o marido devido aos filhos e à dependência financeira.
O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia de Porto Murtinho.