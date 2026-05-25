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Funsat oferta mais de 1,4 mil vagas nesta segunda em 124 profissões diferentes

O atendimento da Funsat acontece na Rua 14 de Julho, nº 992

25 maio 2026 - 07h50Vinicius Costa
Vagas na Funsat chegam a mais de 1,4 milVagas na Funsat chegam a mais de 1,4 mil   (Divulgação/PMCG)

A última semana de maio começa grandes oportunidades de emprego em Campo Grande, principalmente para quem quer iniciar um novo trabalho ou começar a garantir uma renda com mais estabilidade.

Segundo a Funsat, estão sendo ofertadas 1.435 vagas nesta segunda-feira, dia 25, distribuídas em 140 empresas e 124 profissões diferentes.

Entre as vagas disponíveis no quadro geral aparecem anúncios para assistente de contabilidade, auxiliar de estoque, auxiliar de logística, barman, confeiteira, copeira, cozinheiro de restaurante, web designer, encarregado de manutenção, gerente de suporte técnico em Tecnologia da Informação e jardineiro. 

Das vagas anunciadas, grande parte é destinada ao recrutamento de perfil aberto, modalidade que não exige experiência anterior. Neste grupo estão oportunidades para atendente de lojas e mercados (42), auxiliar de limpeza (154), garçom (20), operador de caixa (330) e separador de material reciclável (4). 

O painel também conta com 57 vagas prioritárias ao público PCD (Pessoa com Deficiência), distribuídas entre as funções de auxiliar de confecção (50), empacotador à mão (2), auxiliar de linha de produção (2), repositor de mercadorias (2) e auxiliar de limpeza (1). 

Para concorrer, é necessário manter o cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional de Emprego). O atendimento da Funsat acontece na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699.

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