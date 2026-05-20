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Campo Grande tem 1.485 vagas de emprego abertas pela Funsat nesta quarta-feira

Seleção contempla vagas para atendimento, comércio, alimentação e funções exclusivas para pessoas com deficiência

20 maio 2026 - 08h10Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A Fundação Social do Trabalho oferece nesta quarta-feira (20) um total de 1.485 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades são intermediadas por 147 empresas e contemplam 118 funções diferentes, com destaque para 1.132 vagas que não exigem experiência profissional.

Entre as áreas com maior número de contratações estão operador de caixa, com 360 vagas, atendente de lojas e mercados (62), atendente de padaria (37), auxiliar de serviços de alimentação (35), consultor de vendas (30) e analista de crédito (2).

A Funsat também disponibiliza vagas voltadas a candidatos que buscam o primeiro emprego ou recolocação profissional por meio de treinamento remunerado. Há oportunidades para ajudante de obras (20), auxiliar de manutenção predial (20), frentista (3), pedreiro (3), vendedor interno (2) e soldador.

Para pessoas com deficiência (PCD), são ofertadas vagas exclusivas para auxiliar de confecção (50), auxiliar de limpeza (1), empacotador à mão (2), auxiliar de linha de produção (2) e repositor de mercadorias (2). O atendimento destinado a esse público ocorre no guichê 1 da agência, das 7h às 13h.

A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. O atendimento também é realizado nas unidades do Polo Moreninhas, da Semu e da Casa da Mulher Brasileira.

A relação completa das vagas é atualizada diariamente e pode ser consultada nas redes sociais da fundação e no portal oficial da Prefeitura de Campo Grande.
 

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