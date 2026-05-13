Operador de caixa lidera vagas na Funsat com 354 oportunidades nesta quarta-feira

A Funsat oferece 1.421 vagas de emprego nesta quarta-feira (13), em Campo Grande, com oportunidades distribuídas em 121 funções diferentes. As contratações contemplam vagas para candidatos com e sem experiência, além de postos exclusivos para pessoas com deficiência (PCDs) e temporários.

Entre as funções com maior número de vagas estão operador de caixa, com 354 oportunidades, auxiliar de limpeza, com 218, auxiliar de linha de produção, com 75, atendente de lojas e mercados, com 62, e auxiliar de confecção, com 50 vagas. Também há procura por repositor de mercadorias (39), atendente de padaria (37), auxiliar nos serviços de alimentação (35) e ajudante de carga e descarga de mercadoria (29).

Para quem busca o primeiro emprego ou recolocação sem experiência anterior, a Fundação disponibiliza 1.048 vagas em 58 funções. Os destaques ficam para operador de caixa, com 352 vagas sem exigência de experiência, auxiliar de limpeza (177), atendente de lojas e mercados (62), auxiliar de linha de produção (46) e repositor de mercadorias (39).

Já as vagas exclusivas para PCDs somam 57 oportunidades, distribuídas entre funções como auxiliar de confecção, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, empacotador e repositor de mercadorias.

O atendimento na Funsat ocorre das 7h às 13h. Os interessados devem comparecer à sede da Fundação com documentos pessoais e carteira de trabalho.



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