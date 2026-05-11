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Funtrab oferece 2,5 mil vagas de emprego em MS nesta segunda-feira

Oportunidades estão distribuídas em 36 municípios, com destaque para auxiliar de linha de produção e ajudante de obras

11 maio 2026 - 08h10Sarah Chaves
Foto: Bruno RezendeFoto: Bruno Rezende  

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece 2.594 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (11), distribuídas em 326 ocupações em 36 municípios do Estado. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. 

Entre as funções com maior número de vagas estão auxiliar de linha de produção, com 257 oportunidades, ajudante de obras (158), motorista de ônibus rodoviário (146), trabalhador da cultura de maçã (136) e pedreiro, com 79 vagas. Também há ofertas para alimentador de linha de produção, auxiliar de limpeza, operador de processo de produção, operador de caixa e costureiro na confecção em série.

Inocência lidera o número de vagas disponíveis no Estado, com 377 oportunidades, seguida por Chapadão do Sul (338), Dourados (237), Amambai e Nova Andradina, ambos com 145 vagas. Campo Grande aparece com 128 oportunidades cadastradas no painel da Funtrab.

Também há vagas para motorista de caminhão, carpinteiro, vendedor interno, açougueiro, servente de limpeza, operador de máquinas agrícolas, mecânico de máquina agrícola e trabalhador da avicultura de corte.

Os interessados podem procurar uma unidade da Funtrab com documentos pessoais e carteira de trabalho para realizar cadastro e obter encaminhamento às entrevistas. A relação completa das vagas pode ser consultada no portal oficial da Fundação. 
 

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