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Saúde

Com expansão da rede, MS se destaca no ranking nacional de transplantes

Rede estadual realizou 138 transplantes entre janeiro e abril deste ano, segundo a SES

11 maio 2026 - 09h11Vinicius Costa
MS é destaque nos transplantesMS é destaque nos transplantes   (HRPP)

Mato Grosso do Sul consolidou posição entre os estados com melhor desempenho proporcional em transplantes no país, segundo dados do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) de 2025. O Estado ocupa a 6ª colocação nacional em transplantes de fígado e córnea por milhão de habitantes, resultado atribuído à ampliação da estrutura hospitalar e da rede estadual de captação de órgãos.

De janeiro a abril deste ano, Mato Grosso do Sul contabilizou 23 transplantes de fígado, 31 renais e 84 de córnea, além de 25 doadores de múltiplos órgãos e 65 doadores de córneas. Atualmente, 846 pacientes aguardam por transplantes no Estado, sendo 463 na fila por córnea e 367 por rim.

O avanço acompanha a expansão da capacidade hospitalar para confirmação de morte encefálica e realização dos procedimentos no próprio Estado. A ampliação da estrutura reduziu a necessidade de encaminhamento de órgãos para outros centros e fortaleceu a rede estadual de transplantes.

A logística aérea também é apontada como um dos fatores para o crescimento dos indicadores. Com apoio da Coordenadoria de Transporte Aéreo e da Casa Militar, o Estado ampliou o transporte de órgãos e equipes médicas em operações no interior e em outros estados, acelerando o processo de captação e transplante.

Mato Grosso do Sul passou a realizar transplantes de fígado em 2024 e, em menos de um ano, chegou a ocupar a 4ª posição nacional no ranking proporcional da modalidade. A expectativa da rede estadual é ampliar a oferta de procedimentos e fortalecer a estrutura de alta complexidade no SUS.

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