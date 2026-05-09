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Já se vacinou? Capital terá três pontos de imunização contra a influenza neste sábado

Ação da Sesau reforça proteção dos grupos prioritários diante do aumento de síndromes respiratórias em Campo Grande

09 maio 2026 - 08h11Taynara Menezes
Vacina da herpes-zósterVacina da herpes-zóster   (MS/Divulgação)

Com a chegada do período mais frio e o aumento dos casos de síndromes respiratórias, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) realiza neste sábado (9) um plantão especial de vacinação contra a influenza em Campo Grande. A ação busca ampliar o acesso dos grupos prioritários à imunização.

Serão três pontos de atendimento na Capital: a USF Albino Coimbra e a USF Parque do Sol, das 7h30 às 16h45, e o Comper da Rua Brilhante, das 9h às 16h.

A vacinação é destinada exclusivamente aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, sendo necessário apresentar documento com foto e comprovação da condição que garante o direito à dose.

A Sesau reforça que a vacina contra a influenza é a principal forma de prevenção contra complicações da doença, especialmente entre idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades. Durante a semana, as doses seguem disponíveis nas Unidades de Saúde da Família (USFs) do município.

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