Mutirão reduz fila e realiza mais de 100 cirurgias de catarata em Três Lagoas

Um mutirão oftalmológico realizado em Três Lagoas conseguiu reduzir a fila por cirurgias de catarata ao concentrar mais de 100 procedimentos em poucos dias. A ação, promovida no Hospital Regional da Costa Leste, atendeu pacientes de diferentes municípios e ampliou o acesso a cirurgias na rede pública.

O resultado também expôs um dos principais gargalos do sistema: a ausência de pacientes agendados. Com estratégia de contato direto e articulação com prefeituras, o índice de faltas, que costuma chegar a até 70%, caiu para cerca de 14% durante o mutirão.

Ao todo, foram realizados 111 procedimentos em dois dias, sendo 107 cirurgias de catarata, além de intervenções como pterígio e implante de lente intraocular. A mobilização envolveu equipes médicas, setores administrativos e apoio das secretarias municipais de saúde.

Pacientes de 11 municípios participaram da ação, que teve como foco acelerar atendimentos e devolver qualidade de vida a pessoas que aguardavam na fila do SUS. A organização logística, incluindo transporte e confirmação de cirurgia, foi apontada como decisiva para o resultado.

A iniciativa deve ter continuidade, com nova etapa prevista para maio, incluindo consultas e retornos pós-operatórios. A expectativa é ampliar o número de atendimentos e manter a redução da fila por procedimentos oftalmológicos no Estado.

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