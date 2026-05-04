Menu
Menu Busca segunda, 04 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Saúde

Três pessoas morrem em cruzeiro em meio a possível surto de hantavírus

Caso da doença foi confirmada pela Organização Mundial da Saúde

04 maio 2026 - 11h38Vinicius Costa, com informações da Agência Brasil
Caso aconteceu no Oceno AtlânticoCaso aconteceu no Oceno Atlântico   (MV Hondius)

Três pessoas morreram e pelo menos outras três estão doentes em meio a um possível surto de hantavírus registrado em um navio de cruzeiro que navegava pelo Oceano Atlântico. A informação foi confirmada na noite deste domingo (3) pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O surto ocorreu no MV Hondius, que viajava de Ushuaia, na Argentina, para Cabo Verde.

Em nota, a entidade informou que, até o momento, um caso de infecção por hantavírus foi confirmado em laboratório enquanto os outros cinco mantêm status de casos suspeitos. Além das três mortes, uma pessoa segue em terapia intensiva em uma unidade de saúde na África do Sul.

“Investigações detalhadas estão em andamento, incluindo testes laboratoriais adicionais e investigações epidemiológicas. Assistência médica e apoio estão sendo fornecidos aos passageiros e à tripulação. O sequenciamento do vírus também está em andamento”, destacou o comunicado.

A OMS reforçou que infecções por hantavírus são tipicamente associadas à exposição ambiental, incluindo a exposição à urina ou a fezes de roedores infectados. “Embora rara, a transmissão do hantavírus entre pessoas pode levar a doenças respiratórias graves e requer monitoramento, apoio e resposta cuidadosos aos pacientes”.

“A OMS está facilitando a coordenação entre Estados-membros e os operadores do navio para a evacuação médica de dois passageiros sintomáticos, bem como para a avaliação completa do risco à saúde pública e o apoio aos demais passageiros a bordo”, completou a nota.

Reportar Erro
UNIMED PJ Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Equipamento de radioterapia de última geração - Foto: Reprodução
Saúde
Hospital de Câncer Alfredo Abrão recebe equipamento de radioterapia de mais de R$ 10 milhões
Campus Três Lagoas desenvolve soluções tecnológicas para a saúde pública por meio do PET-Saúde -
Tecnologia
Tecnologia desenvolvida em MS ganha destaque nacional na saúde pública
Hospital da Vida
Saúde
Dourados confirma 9ª morte por chikungunya em meio a surto da doença
Higienização das mãos
Saúde
Humap promove campanha por higienização das mãos no dia 5 de maio
Foto: Myke Sena/MS
Saúde
HIV/Aids causou mais de 50 mortes em Campo Grande em 2025, aponta MPMS
'Ju', como é conhecida precisa de leito hospitalar - Foto: Arquivo Pessoal
Saúde
Entre idas e vindas na UPA, porteira aciona Justiça para garantir internação em UTI
Nos dois primeiros dias da campanha, apenas 397 pessoas procuraram as unidades de saúde
Saúde
Baixa adesão à vacina contra chikungunya preocupa autoridades em Dourados
Foto: Reprodução / Relatório / CRMV-MS
Saúde
Ministério Público arquiva investigação sobre suposto 'extermínio' no CCZ da Capital
Divulgação / Instituto Butantan
Saúde
Butantan recruta voluntários em Campo Grande para teste de vacina contra gripe
Pátio Central Shopping
Saúde
Já se vacinou? Sábado terá plantão de vacinação contra Influenza no Centro da Capital

Mais Lidas

Local do acidente - Foto: WhatsApp / JD1
Trânsito
Acidente de moto mata jovem de 19 anos no bairro São Conrado, em Campo Grande
Foto: Rodrigo Tammaro
Clima
Capital terá queda nas temperaturas e pode registrar frio abaixo de 10°C na próxima semana
Momento do acidente - Foto: Reprodução
Brasil
VÍDEO: Peão morre após ser pisoteado por touro durante rodeio em Rondônia
Carteira de trabalho
Brasil
Em vídeo, rede de supermercados anuncia fim da escala 6x1 e adoção do modelo 5x2