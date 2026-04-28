Butantan recruta voluntários em Campo Grande para teste de vacina contra gripe

O Instituto Butantan está com recrutamento aberto para voluntários interessados em participar de um ensaio clínico de uma nova vacina contra a gripe voltada ao público com 60 anos ou mais. Em Mato Grosso do Sul, as atividades do estudo serão realizadas na Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande.

Podem participar homens e mulheres a partir dos 60 anos, que estejam saudáveis ou apresentem comorbidades já tratadas e clinicamente estáveis. Não serão incluídos no estudo indivíduos com imunodeficiências ou com doenças não estabilizadas.

Segundo o Instituto Butantan, o objetivo da pesquisa é avaliar uma vacina adjuvada contra a gripe, desenvolvida especialmente para melhorar a resposta imunológica em idosos, grupo que apresenta maior risco de complicações causadas pelo vírus influenza.

“A população de 60 anos ou mais enfrenta um processo chamado de imunossenescência, que faz com que a resposta protetora às infecções e às vacinas contra a gripe seja menor em comparação à população adulta ou adolescente. Por esse motivo, o Instituto Butantan está desenvolvendo uma vacina contra a gripe aprimorada, adjuvada, a fim de gerar uma maior proteção e evitar ainda mais complicações, hospitalizações e óbitos pelo vírus influenza entre os mais velhos”, explica a gestora médica de Desenvolvimento Clínico do Butantan, Carolina Barbieri, responsável pelo estudo.

A nova fase do ensaio amplia o número total de participantes para 6.900 voluntários. Metade deles receberá a vacina adjuvada desenvolvida pelo Butantan, enquanto a outra metade receberá uma vacina de alta dose contra a gripe, já disponível na rede privada e indicada para o público 60+, permitindo a comparação entre os imunizantes.

Os participantes serão acompanhados por um período de seis meses, durante o qual os pesquisadores irão avaliar a segurança da vacina e a resposta imunológica gerada.

O estudo leva em consideração que idosos têm maior vulnerabilidade às complicações da gripe, em razão da imunossenescência — processo natural de enfraquecimento do sistema imunológico com o envelhecimento — além da presença de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, que podem agravar o quadro clínico em casos de infecção pelo vírus influenza.

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