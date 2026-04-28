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Cartórios eleitorais ampliam horário até 6 de maio em MS

O atendimento vai das 8h às 18h no interior para regularização do título antes do prazo final

28 abril 2026 - 11h55Sarah Chaves    atualizado em 28/04/2026 às 12h08

O atendimento ao eleitor no interior de Mato Grosso do Sul passa a funcionar das 8h às 18h em todos os cartórios eleitorais. Em Campo Grande, o horário ampliado já está em vigor desde o dia 6 de abril.

A medida segue até o dia 6 de maio, prazo final para o fechamento do cadastro eleitoral, que não pode ser prorrogado, conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em datas específicas, o funcionamento será diferente: no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, e nos dias 2 e 3 de maio, o atendimento será das 8h às 13h.

Já nos dias 4, 5 e 6 de maio, os cartórios voltam ao horário estendido, das 8h às 18h.

Entre os serviços disponíveis estão a emissão do primeiro título, coleta de biometria, regularização de pendências e emissão de multas.

Em algumas cidades, como Dourados, Ivinhema e Coxim, é possível agendar o atendimento pelo site do TRE-MS. Embora não seja obrigatório, o agendamento é recomendado para evitar filas e agilizar o serviço.

A Justiça Eleitoral orienta que os eleitores não deixem para a última hora e reforça que o prazo para regularizar o título termina em 6 de maio. A situação eleitoral também pode ser consultada pela internet, no site do TSE.
 

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