CTB protesta na Câmara contra projeto sobre propriedade privada

Representantes da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil estiveram na Câmara Municipal de Campo Grande na manhã desta terça-feira (28) para se manifestar contra o projeto que cria o “Abril Verde e Amarelo”. A entidade classificou a proposta como ideológica e criticou o que considera tentativa de criminalizar movimentos sociais do campo.

O texto defende a valorização da propriedade privada e prevê ações de conscientização sobre esse direito ao longo do mês, como campanhas educativas, debates e parcerias entre poder público e entidades.

Segundo a CTB, a iniciativa enfraquece o debate sobre reforma agrária e ignora a função social da propriedade prevista na Constituição. A entidade também destacou os conflitos no campo em Mato Grosso do Sul e defendeu políticas públicas voltadas à agricultura familiar, geração de emprego e redução das desigualdades.

A central reafirmou compromisso com trabalhadores rurais e urbanos, além da defesa dos direitos sociais e da democracia.

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