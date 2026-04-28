Menu
Menu Busca terça, 28 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Guariroba Canais digitais Abr26
Cidade

CTB protesta na Câmara contra projeto sobre propriedade privada

A entidade critica proposta e diz que texto tenta criminalizar movimentos do campo

28 abril 2026 - 12h35Sarah Chaves
Manifestação na Câmara Municipal de Campo GrandeManifestação na Câmara Municipal de Campo Grande   (Sarah Chaves/JD1)

Representantes da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil estiveram na Câmara Municipal de Campo Grande na manhã desta terça-feira (28) para se manifestar contra o projeto que cria o “Abril Verde e Amarelo”. A entidade classificou a proposta como ideológica e criticou o que considera tentativa de criminalizar movimentos sociais do campo.

O texto defende a valorização da propriedade privada e prevê ações de conscientização sobre esse direito ao longo do mês, como campanhas educativas, debates e parcerias entre poder público e entidades.

Segundo a CTB, a iniciativa enfraquece o debate sobre reforma agrária e ignora a função social da propriedade prevista na Constituição. A entidade também destacou os conflitos no campo em Mato Grosso do Sul e defendeu políticas públicas voltadas à agricultura familiar, geração de emprego e redução das desigualdades.

A central reafirmou compromisso com trabalhadores rurais e urbanos, além da defesa dos direitos sociais e da democracia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Padrasto sai algemado em Campo Grande sob suspeita de estupro de menino de 1 ano
Centro de Campo Grande
Cidade
Comércio não pode abrir no feriado do Dia do Trabalhador em Campo Grande
Ônibus saindo do terminal
Cidade
Plano especial altera linhas e reforça transporte coletivo durante feriado na Capital
Miguel faleceu no acidente de trânsito
Justiça
Justiça nega soltar motorista acusado de acidente que matou criança e idosa na Capital
Residencial fica na região norte - Foto: Reprodução / Comunicação da Agehab
Cidade
Agehab publica resultado com 80 famílias pré-selecionadas no Residencial Nova Bahia
Cartórios eleitorais ampliam horário até 6 de maio em MS
Cidade
Cartórios eleitorais ampliam horário até 6 de maio em MS
Protesto - Foto: Sarah Chaves
Política
Trans e travestis se manifestam contra lei sobre uso de banheiros na Capital
Divulgação / Instituto Butantan
Saúde
Butantan recruta voluntários em Campo Grande para teste de vacina contra gripe
Imagem de agentes da Polícia Federal
Polícia
PF cumpre mandados em MS e outros estados em ofensiva contra abuso de crianças
Divulgação - PMMS
Polícia
Polícia Militar apreende carga de drogas avaliada em mais de R$ 6 milhões em Deodápolis

Mais Lidas

Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconselos
Cidade
Após denúncia, TCU abre investigação sobre uso de R$ 156 milhões da Saúde de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/4/2026
Local da ocorrência - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Homem morto em confronto com a PM no Jardim Noroeste tinha anotações policiais
Imagem Ilustrativa
Interior
Menina é estuprada enquanto voltava da escola em MS