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PF cumpre mandados em MS e outros estados em ofensiva contra abuso de crianças

Participam da ação 503 policiais federais e 243 policiais civis de diversos estados brasileiros, incluindo Mato Grosso do Sul

28 abril 2026 - 10h36Vinícius Santos     atualizado em 28/04/2026 às 12h09
Imagem de agentes da Polícia FederalImagem de agentes da Polícia Federal   (Foto: Divulgação/PF)

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (28), a Operação Nacional Proteção Integral IV, com ações em todos os estados do país e mobilização de forças também em Mato Grosso do Sul, dentro de uma ofensiva contra crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

A operação cumpre, de forma simultânea, 159 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão preventiva. O foco é identificar e prender suspeitos envolvidos em crimes sexuais contra crianças e adolescentes, além de reunir provas para subsidiar investigações em andamento.

Ao todo, participam da ação 503 policiais federais e 243 policiais civis de diversos estados brasileiros, incluindo Mato Grosso do Sul, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. Somadas as forças, o efetivo mobilizado chega a 746 agentes de segurança.

A operação integra um esforço nacional e internacional denominado Operação Internacional Aliados pela Infância VI, que ocorre simultaneamente em 15 países, com cumprimento de mandados de busca e apreensão em múltiplas jurisdições.

No cenário internacional, há ações na Argentina, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai.

Segundo a Polícia Federal, a iniciativa reforça o combate a crimes transnacionais que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes, especialmente no contexto do Maio Laranja, campanha de conscientização e enfrentamento à violência sexual infantojuvenil.

A corporação também destacou a importância da prevenção, com orientação a pais e responsáveis para acompanhamento do uso da internet por crianças e adolescentes, além do incentivo ao diálogo sobre segurança digital e à comunicação de situações suspeitas.

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