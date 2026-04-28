Adolescente denuncia estupro durante passeio de jet ski em Paranaíba

Adolescente, de 13 anos, denunciou ter sido vítima de estupro de um desconhecido durante um passeio no rio Paranaíba, região do Prainha, em Paranaíba - a 407 quilômetros de Campo Grande. A garota estava acompanhada da mãe e o passeio só aconteceu após a insistência da filha e de uma amiga.

Na primeira volta, as duas adolescentes participaram juntas da atividade. Porém, no segundo passeio, onde a vítima ficou sozinha com o desconhecido, o homem aproveitou para passar a mão nas pernas, nádegas e partes íntimas da garota.

Segundo o site RCN 67, a vítima pediu para o suspeito para retornar imediatamente à margem. Ao chegar no local, avisou a mãe do ocorrido, que acionou da Polícia Militar, mas quando a equipe chegou para atender a ocorrência, o suspeito já havia deixado a área.

Durante patrulhamento, o homem foi avistado, mas ao notar a presença policial fugiu pelas águas do Rio Paranaíba, tomando rumo ignorado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

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